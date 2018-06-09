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Play-off serisinde heyecan sürüyor! TOFAŞ sahasında kazanmayı bildi

PLAY-OFF SERİSİNDE HEYECAN SÜRÜYOR! TOFAŞ SAHASINDA KAZANMAYI BİLDİ

Tahincioğlu Basketbol Ligi play-off 3. maçında TOFAŞ, sahasında Fenerbahçe Doğuş'u 91-88 mağlup ederek seride durumu 2-1'yaptı.

Tarih : 09 Haziran 2018, 22:50
Puan Ver : Play-Off Serisinde Heyecan Sürüyor! Tofaş Sahasında Kazanmayı Bildi(10/10)6

TOFAŞ, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Doğuş'u 91-88 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi.

SERİNİN DÖRDÜNCÜ MAÇI 11 HAZİRAN'DA OYNANACAK

Fenerbahçe Doğuş'un 2-1'lik üstünlüğü bulunan serinin dördüncü maçı, 11 Haziran Pazartesi günü yine TOFAŞ'ın sahasında oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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