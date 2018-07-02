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Pkk'ya Ağır Darbe! Örgütün Kritik İsmi Öldürüldü
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PKK'ya ağır darbe! Örgütün kritik ismi öldürüldü

PKK'YA AĞIR DARBE! ÖRGÜTÜN KRİTİK İSMİ ÖLDÜRÜLDÜ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin sözde Kato Jirka cephe sorumlusu Roni Kod isimli Gazi Bahadır olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 09:50
Puan Ver : Pkk'ya Ağır Darbe! Örgütün Kritik İsmi Öldürüldü(5/10)1

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin sözde Kato Jirka cephe sorumlusu Roni Kod isimli Gazi Bahadır olduğu ortaya çıktı.

KATO CEPHE SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesi kırsalında 1 Temmuz 2018 günü icra edilen yakın hava harekatında silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin sözde eski Botan saha cephane sorumlusu, yeni Kato Jirka cephe sorumlusu Roni Kod isimli Gazi Bahadır olduğu tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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