PKK'NIN SÖZDE BÖLGE SORUMLUSU ZİNAR BAGOG KOD ADLI ZİNAR AVCI ÖLDÜRÜLDÜ
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde bölge sorumlusu "Zinar Bagog" kod adlı Zinar Avcı olduğu belirlendi.
Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde bölge sorumlusu "Zinar Bagog" olduğu belirlendi.
BÖLGE SORUMLUSU DAHİL 21 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bestler-Dereler bölgesinde devam eden Şehit Jandarma İstikam Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak operasyonunda bugün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Şerevan" sözde bölge sorumlusu "Zinar Bagog" kod adlı Zinar Avcı olduğu tespit edildi. 8 Haziran'dan bu yana 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgedeki operasyon sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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