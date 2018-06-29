PKK'NIN LİDERLERİNDEN BİRİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika! Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada son 1 haftaki operasyonlarda, biri lider kadrosundan olmak üzere 56 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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