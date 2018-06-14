Kandil'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, bugünkü 'PKK'nın lider kadrosu nereye tüydü?' başlıklı yazısında Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin'in bu soruya verdiği yanıtı aktardı. Emekli Korgeneral Pekin, terör örgütü PKK'nın Kandil'deki lider kadrosunun Süleymaniye tarafına ya İran'a kaçmış olabileceklerini söyledi.

Bengin'in yazısından satır başları şöyle;

"TSK, KANDİL'İ BİR DAHA ALEVLENMEMEK ÜZERE SÖNDÜRECEK"

TSK'nın başlattığı Kandil harekâtı sürüyor. Hedef, teröristlerin ulaşılamaz sandıkları ana karargâhlarına ay yıldızlı bayrağı dikmek ve bölgede meşru bir güç tesis edilinceye kadar da orada kalmak. Yani daha öncekiler gibi gidip de hemen dönmek yok. Çünkü sürekli atıp tutan teröristler Mehmetçik'i karşılarında görünce, daha doğrusu geldiğini duyunca tüyüyor, TSK'nın gerekli temizliği yapıp bölgeden ayrılmasından sonra yine ortaya çıkıyorlardı. Dolayısıyla da bu kez böyle bir durumun olması söz konusu değil. TSK, ülkeye terörist girişlerini önlemek ve Kandil'i bir daha alevlenmemek üzere söndürmek konusunda son derece kararlı. Tabii PKK'nın lider kadrosunu hepten susturmayı da...

KANDİL NASIL KONTROL ALTINA ALINABİLİR?

Peki, bu nasıl olacak? Soruya Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Em. Korg. İsmail Hakkı Pekin yanıt veriyor:

"Burada çok fazla birliğe, yani öyle 30-40 bin kişiye de gerek yok. 7-8 bin kişilik bir birlikle değişik yerlere üs kurmak suretiyle çok rahatlıkla Kandil kontrol altına alınabilir. Çünkü Türkiye'nin artık hem profesyonel hem de bu işlerde pişmiş bir ordusu ve silahlı, silahsız İHA'ları var. İstihbarat olarak da çok geliştik. 3-4 ayda Kandil temizlenir."

"PKK KANDİLDE CEPHE SAVUNMASI YAPMAZ"

Ya PKK'nın lider kadrosu?

"Hiçbir zaman PKK Kandil'de cephe savunması yapmaz. Afrin'de yapmaya kalktı, eline yüzüne bulaştırdı, kaçtı gitti ondan sonra. Onun için terör örgütü liderleri de orada kalmazlar, kaçmışlardır."

"SÜLEYMANİYE YA DA İRAN'A KAÇARLAR"

Nereye?

"Gidecekleri yerler belli; ya Süleymaniye tarafına ya İran'a kaçmışlardır. Zaten Cemil Bayık'ın, Murat Karayılan'ın İran'la ilişkileri iyi, büyük ihtimalle oradadırlar. Gidebilecekleri 8-9 adres var değişik yerlerde. Türkiye İran'dan bunları alabilir mi? Zor. İran vermez çünkü kullanıyor onları zaman zaman. Onlar için ayrı operasyon yapılması gerekiyor."

Fırat'ın doğusuna kaçabilirler mi?

"Kaçabilirler ama oralarda kontrol etmek, yakalamak çok daha kolay. Zaten ben ona ABD'nin de izin vereceğini sanmıyorum çünkü böyle bir şey olursa Türkiye Fırat'ın doğusu için çok daha fazla tepki gösterir. ABD şimdi 'Merak etme, burası PKK'nın yeri değil' diye Türkiye'yi yumuşatmaya çalışıyor."

"LİDERLERE SUİKAST YAPILMASI LAZIM"

Lider kadroyu susturmak mümkün yani?

"Mümkün, suikast yapılması lazım. Yani Afganistan'da Taliban'ın liderinin fotoğraf çekilirken öldürülmesi gibi. Ya da yakınındaki adamlarla konuşulup öyle halledilmesi lazım. Ancak böyle olabilir yoksa öbür türlü çok zor. Türk istihbaratı adım adım takip edip yerlerini tespit edecek, bunları etkisiz hale getirecek."

Kandil harekâtının lider kadroyu kendi elemanlarının gözünde zor durumda bıraktığını belirten Pekin, devam ediyor:

"Örgütü Kandil'den yönetiyorlardı. Bu harekât örgütün astlarıyla yukarıdaki komuta kademesinin irtibatını keser. Bu çok önemli çünkü irtibat koptu mu bir daha tesis etmek zordur. Bu sevk idareyi zorlaştırır hem de komuta kademesine karşı güvensizliği ortaya çıkartır."

Özetle, Mehmetçik, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarından sonra çok zor bir görevi daha üstlendi. Hedef Kandil, yani terör örgütünün kalbi ve teröristlerin beyin takımı... Kılıçları keskin, yolları açık olsun. Hiçbirinin ayağına taş değmesin. Gittikleri gibi sağ salim geri dönsünler...

Kaynak: haberinburada