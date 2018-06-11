PKK'NIN GENÇLİK KOLU YPS'NİN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU YAKALANDI!
Hendek olaylarında gündeme gelen, terör örgütü PKK'nın Sivil Savunma Birlikleri (YPS) adını verdiği oluşumun sözde Türkiye sorumlusu olan terörist, Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığı esnada yakalandı.
Terör örgütü tarafından Türkiye'nin Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sorumlusu olarak görevlendirilen teröristin, Suriye'den Türkiye'ye giriş yaparken yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.
JANDARMA BİR TERÖRİSTİN YURDA GİRİŞ YAPACAĞI BİLGİSİNE ULAŞTI
Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Rasulayn bölgesinden bir teröristin yurda gireceği bilgisine ulaştı.
ÖNEMLİ BİLGİLERE ULAŞILDI
Harekete geçen ekipler, ilçenin sınır hattındaki Maden Mahallesi'nden yasa dışı yolla yurda girmeye çalışan bir kişiyi yakaladı. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan şüpheli, sorgusunda önemli bilgiler verdi. Terör örgütü tarafından 2014'te Irak'ta silahlı eğitim aldığı tespit edilen 32 yaşındaki terörist Sezer Duruk'un daha sonra Türkiye'ye gönderildiği anlaşıldı.
ÖRGÜTÜN YPS SORUMLUSU
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 yıl önce süren terör operasyonlarında örgütün Diyarbakır, Adana, Batman ve Mardin YPS sorumluluğunu yürüttüğü belirlenen teröristin daha sonra Suriye'ye kaçtığı belirlendi.
SURİYE'DEN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU OLARAK GÖNDERİLDİ
Terörist Duruk'un, yaklaşık 20 gün önce örgütün tekrar güçlendirilmesi amacıyla terör örgütü tarafından Türkiye sorumlusu olarak görevlendirilerek, Suriye'den gönderildiği belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Duruk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından "Terör örgütü üyesi" ve "Terör örgütü yöneticisi" olmak suçundan tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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