PKK'NIN BELİ KIRILDI, SON 1 HAFTADA 69 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanlığı, yürütülen operasyonlar kapsamında son bir haftada 69 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığından, son bir haftada yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 69 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada teröristlerden 40'ının ölü, 29'unun ise sağ olarak ele geçirildiği açıklandı.
BESTLER-DERELER'E HAVA OPERASYONU DÜZENLENDİ
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlarda hava harekatı ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21 oldu.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik 10 Haziran'da düzenlenen hava harekatında ise teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi, 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: haberinburada
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