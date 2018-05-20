PKK'LI KADIN TERÖRİST KAN DONDURDU: CESARET HAPI VERİP TECAVÜZ ETTİLER
Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yakalanan kadın terörist, örgütün cesaret hapıyla kendilerini nasıl patlatacaklarını öğrettiğini ve 2 gün boyunca tecavüze uğradığını anlattı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda sağ ele geçirilen PKK/YPG'li teröristin anlattıkları, örgütün karanlık yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Örgütün kamplarda kendilerine cesaret hapı verip ölüme hazırladıklarını anlatan terörist, örgüt sorumlusunun evinde de 2 gün boyunca tecavüze uğradığını söyledi.
SAĞ YAKALANAN PKK'LI TERÖRİST YAŞADIKLARINI ANLATTI
Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda bir süre önce Raco'da terör PKK/YPG mevzisinde silahıyla birlikte yakalanarak Türkiye'ye getirilen terörist Leyla Y., sorgusunda, örgüt içerisindeyken yaşadıklarını anlattı.
"CESARET HAPIYLA BİZİ HAZIRLADILAR"
Ailesiyle birlikte yaşarken silah zoruyla örgüt saflarına katıldığını ifade eden Leyla Y., "Bir kampa götürdüler, burada 45 gün ideolojik ve silah eğitimi aldık. Eğitimimizin ikinci haftasından itibaren sorumlu sözde komutanlar hepimize uyuşturucu ve cesaret hapları dağıttı. Bu haplarla kendimizi daha güçlü hissedeceğimizi söylediler. Haplardan içmeye başladık. 'Bu kafayla her şeyi yapabilirsiniz' diye bizi ikna ediyorlardı.
"KENDİMİZİ NASIL PATLATACAĞIMIZ ÖĞRETİLİYORDU"
Hapı içtiğimizde korkumuz kalmıyordu, kampa katılan herkes bu haplardan alıyordu. Kampta silah eğitimin yanı sıra kendimizi nasıl patlatacağımız da öğretiliyordu, ölüme hazırlıyorlardı. Eğitimimi tamamladıktan sonra kontrol noktalarında nöbet hizmetlerine başladım. Sivil insanların aramasını yapıyorduk. Haklarında şikayet varsa yakalıyorduk, çoğu kez kadrolu görevliler bunlara işkence yapıyorlardı" dedi.
"2 BOYUNCA TECAVÜZ ETTİLER"
Örgüt sorumlusunun evinde 2 gün boyunca tecavüze uğradığını ifade eden Leyla Y., "Görev yaptığım sırada örgüt içinde sorumlu olan Hasan'ın daveti üzerine Afrin'deki evine gittim. Uyuşturucu aldık, bir süre sonra kendimden geçmişim. Kendime geldiğimde çıplaktım, evde başka şahıslar da vardı. Hepsi bana tecavüz etmiş. 'Neden bunu yaptınız' deyince verilen eğitim karşılığı olduğu söylediler. Hasan bana örgüte katılan birçok kadına sahip olduğunu anlattı. Hasan'ın eşi gelince beni evden attılar, tekrar Raco'ya giderek görev almaya devam ettim."
Kaynak: haberinburada
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