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Pkk'dan Küstah Çıkış: Kandil'i Boşaltmadık, Saldırı Olursa Karşılık Veririz
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PKK'dan Küstah Çıkış: Kandil'i Boşaltmadık, Saldırı Olursa Karşılık Veririz

PKK'DAN KÜSTAH ÇIKIŞ: KANDİL'İ BOŞALTMADIK, SALDIRI OLURSA KARŞILIK VERİRİZ

Türkiye'nin olası Kandil operasyonu hakkında BBC'ye açıklamalarda bulunan terör örgütünün sözcülerinden Serhat Varto, "Kandil'i boşaltmadık. Saldırı olursa karşılık veririz" dedi.

Tarih : 06 Haziran 2018, 13:00
Puan Ver : Pkk'dan Küstah Çıkış: Kandil'i Boşaltmadık, Saldırı Olursa Karşılık Veririz(5/10)1

BBC Türkçe'nin telefonla sorularını yanıtlayan terör örgütünün Kandil'deki sözcülerinden Serhat Varto, bölgeyi boşalttıkları iddialarını yalanladı.

"GÜÇLERİMİZ HERHANGİ BİR YERE GİTMEDİ"

Varto, "Kandil'in boşaltıldığı iddiaları doğru değil. Güçlerimizin herhangi bir yere gitmesi söz konusu değil. Bütün güçlerimiz bulundukları alanda aktif savunma pozisyonundadırlar" dedi.

ÇATIŞMALAR BRADOST BÖLGESİNDE YOĞUNLAŞIYOR

TSK ile PKK arasındaki çatışmalar Kuzey Irak'ta Bradost bölgesindeki tepelerde yoğunlaşıyor. Türkiye'ye geçiş yolu üzerinde bulunan bölgenin, PKK'nın lojistik stratejisi açısından önemli olduğu söyleniyor.

"BU TÜR SALDIRILAR SAVAŞI YAYGINLAŞTIRIR"

Hükümet yetkililerinin Kandil'e operasyon düzenlenebileceğine dair sözleri için Varto şu yanıtı verdi: "Her türlü saldırıya yönelik hazırlıklarımız var. Üs bölgelerimize yönelim olursa, tıpkı diğer yerlerde olduğu gibi karşılık bulacaktır (...) Bu tür saldırılar, Türkiye'de savaşın daha da yaygınlaşmasına, derinleşmesine yol açar hem de savaşı güneye yayar, bu da büyük çaplı bir savaş demektir. Buraya yönelik hareket, Türkiye'deki gerilla güçlerini daha aktif hale getirecektir."

Kandil'e yönelik bir operasyonun 'askeri olarak durumu değiştirmeyeceğini, Kürt sorununun da çözümüne ilişkin bir sonucu olmayacağını' söyleyen Varto, sorunun daha uluslararası bir boyut alabileceğini ifade etti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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