PKK'DAN HAİN PUSU! ŞIRNAK'TA AK PARTİ'Lİ BAŞKANA EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ
Şırnak AK Parti'li başkana evinin önünde silahlı saldırıAK Parti'li başkana evinin önünde silahlı saldırı
Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinin Belediye Başkanı AK Parti'li Cevher Benek, seçim sonuçlarını takip ettikten sonra evine gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Korumalarının karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, kaçan ve PKK'lı teröristler olduğu değerlendirilen saldırganları yakalamak için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
KARANLIKTAN FAYDALANIP KAÇTILAR
Uludere'nin Hilal beldesi Belediye Başkanı Cevher Benek ve beraberindeki bir grup partili, seçim sonuçlarını takip etmek üzere parti binasında toplandı. Seçim sonuçlarının ardından Benek ve beraberindekiler, saat 02.30 sıralarında binadan çıktı. Benek, evine gittiği sırada silhalı bir grubun saldırısına uğradı. Benek'in korumalarının anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Sayısı henüz tam belirlenemeyen saldırganlar karanlıktan faydalanıp kaçarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgede hava destekli geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Belediye Başkanı Cevher Benek, olaydan sonra yaptığı açıklamada, saldıranların PKK'lı teröristler olduğunu belirterek, Ölü ya da yaralı yok. Bölücü PKK terör örgütünü bu bölgede yıllardır başaramadığını her zamanki gibi baskı ve tehditle bu suikastı bana gerçekleştirdiler dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Son Dakika! Başbakan Yardımcısı Bozdağ: İrade Çok Açık, Ohal'in Kaldırılması İradesi Var
- Son Paylaşımını Dün Gece Yapan Meral Akşener'den Haber Alınamıyor
- Muharrem İnce, Aldığı Oyla Çok Övündü Ama Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Çok Gerisinde Kaldı
- Bütün Gözler 'mhp Barajı Geçsin Anırırım' Diyen İsme Çevrildi
- İyi Parti İlçe Başkanı Ağabeyinin Cenazesini Almaya Giderken Öldürüldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
- Hindistan'da 5 Kadını Ormana Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler!
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
- Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
Bu Haberle İlgili Yorumlar