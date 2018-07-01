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Pkk, Öcalan'ı Arap Kılığında Göstererek Bölge Halkını Yanına Çekmeye Çalışıyor
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PKK, Öcalan'ı Arap Kılığında Göstererek Bölge Halkını Yanına Çekmeye Çalışıyor

PKK, ÖCALAN'I ARAP KILIĞINDA GÖSTEREREK BÖLGE HALKINI YANINA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

Suriye'nin kuzeyinde Arapların çoğunlukta olduğu bölgelerde, terörist başı Abdullah Öcalan'ı Arap kılığında gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı. PKK bu hamlesiyle, katil Öcalan'ı Araplara sevimli gösterip, bölge halkını yanına çekmeye çalışıyor.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 13:20
Puan Ver : Pkk, Öcalan'ı Arap Kılığında Göstererek Bölge Halkını Yanına Çekmeye Çalışıyor(7/10)3

Terör örgütü YPG'nin yeni oyunu deşifre oldu. Suriye'nin kuzeyinde Arapların çoğunlukta olduğu bölgelerde, terör örgütünün lideri Öcalan'ı Arap kılığında gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı.

BÖLGEDE GERİLİM ARTINCA ÖCALAN'IN ARAP KILIĞINDAKİ FOTOĞRAFINI ASTILAR

Türk Ordusu'nun Münbiç devriyesine başlamasının ardından özellikle terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde huzursuzluk baş gösteriyor. Terör örgütünün bölgede yaşayan Türkmen ve Araplara kötü davrandığı bildiriliyor. Türkiye'nin Münbiç'e yaklaşmasıyla bölgedeki halklar terör örgütünden kurtulmak istediklerini dile getiriyor. Özellikle Araplar ile örgüt arasındaki gerilim artınca teröristler İmralı'da yatan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a Arap kıyafetleri giydirdi.

FOTOĞRAFLARI SADDAM'A BENZETİLİYOR

Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de terör örgütü yöneticilerinin toplantılar yaptığı bildiriliyor. Bu toplantılara bölgede yaşayan halkların temsilcilerinin de zorla getiriliyor. Özellikle Araplara yaklaşmak için bu toplantılarda Abdullah Öcalan'ın geleneksel Arap kıyafetleri olan kandura ve başa takılan kefiye giydiği fotoğrafları asılıyor. Ayrıca bölgedeki bazı noktalara yine fotomontaj olduğu iddia edilen aynı fotoğrafların bulunduğu büyük posterler asıldığı ve insanların fotoğrafları ilk gördüğünde Saddam'a benzettiği belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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