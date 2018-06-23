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Pkk, Kandil'den Kaçıyor! Kontrol Noktaları Böyle Görüntülendi
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PKK, Kandil'den kaçıyor! Kontrol noktaları böyle görüntülendi

PKK, KANDİL'DEN KAÇIYOR! KONTROL NOKTALARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kuzey Irak'ta PKK yönelik yürütülen operasyonlar sürerken teröristler Kandil'deki kontrol noktalarını terk etmeye başladı.

Tarih : 23 Haziran 2018, 20:10
Puan Ver : Pkk, Kandil'den Kaçıyor! Kontrol Noktaları Böyle Görüntülendi(10/10)6

Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonlar sürerken Kandil'deki kontrol noktaları ve terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin bulunduğu bölge görüntülendi. İHA ve SİHA'larının yanı sıra F16 bombardımanından korunmaya çalışan örgüt üyelerinin kontrol noktalarını boş bıraktığı görüldü.

KANDİL'DE PKK HEDEFLERİ VURULMAYA DEVAM EDİYOR

PKK'ya yönelik 10 Mart'ta Kuzey Irak'ta başlatılan operasyonlar tüm hızıyla sürerken sınır ötesinde belirlenen noktalar vurulmaya devam ediyor. 4 aylık süreçte yüzlerce terörist etkisiz hale getirilirken, örgütün kalbi Kandil'deki bir kontrol noktasını İhlas Haber Ajansı görüntüledi.

TERÖRİST BAŞI ÖCALAN'IN DAĞA KAZINMIŞ POSTERİ DİKKAT ÇEKTİ

Kaydedilen görüntülerde Kandil'in merkezine çıkan yol üzerindeki PKK'nın kontrol noktasının boş olduğu görüldü. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin İHA ve SİHA'larının yanı sıra F16 bombardımanından kaçmaya çalışan örgüt üyelerinin kontrol noktalarını boş bıraktığı ve mobil olarak devriye gezdiği öğrenildi. Kontrol noktasının hemen yanında bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın dağa kazınmış posteri de dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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