PİYASALAR YANGIN YERİ! DOLAR VE EURO TARİHİ ZİRVEYİ YENİLEDİ
Para piyasasında hareketli bir gün yaşanıyor. Dolar endeksindeki gevşemeye rağmen dolar/TL'de tansiyon düşmedi ve dolar/TL'de zirve 4,65'in üzerine taşındı. Euro tarihi zirvesini 5,48'in üzerine çıkardı. Dün 4,60'tan geri gelen dolar kuru, sabah ilk işlemlerde 4,58 civarındaydı. Bir ara yönünü aşağı çeviren kurda düşüş 4,54 civarında son buldu ve yeniden yükselişe geçti. Öğle saatlerinde 4,59 civarında yatay seyreden kur bir anda 4,6227'ye kadar çıktı. Kur, saat 13:55'te 4,6180 seviyesinde yer aldı.
EURO BİR ZİRVE DAHA GÖRDÜ
Dün 5,4142 ile rekor kıran euro/TL ise bugün bir zirve daha gördü. 5.4620'ye kadar çıkan euro/TL aynı dakikalarda 5.4550 seviyesindeydi. Aynı dakikalarda dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 93,26'da yer alırken, euro/dolar paritesi 1,18'in hemen üzerinde bulunuyordu.
Bankacılar iç siyasi gelişmelerin ve küresel piyasaların yakından takip edildiğini TL'ye özgü artan baskı sonrası Merkez Bankası'nın olası adımlarının ve/veya açıklamalarının da yakından izlendiğini belirtiliyorlar.
BORSA POZİTİF SEYREDİYOR
Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul ise, günün ilk yarısını bankacılık sektörü hisseleri öncülüğünde yüzde 0,83 yükselişle 103.102'den kapattı.
Kaynak: haberinburada
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