Erdoğan, Filistin Lideri Mahmut Abbas İle Telefonda Görüştü
Bakan Fakıbaba: Genç Çiftçilere 503 Milyon Lira Hibe Verilecek
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş: Yönetimimiz İş Başında
Piyasalar Yangın Yeri! Dolar Ve Euro Tarihi Zirveyi Yeniledi
En Yaşlı Ve En Genç Aday Chp'nin Antalya Listesinde
En Yetkili İsim Duyurdu: 50 Bin Lira Maaşla Pilot Alınacak
Hastane Önünde Bekleyen Karı-Kocayı Öldürüp Kaçtı!
Milletvekili Adayı, Seçim İçin 50 Bin Tl Harcayacak
Şoförün, Bacaklarından Tutup Yola Attığı Kadın Dehşet Anlarını Anlattı
Son Dakika! İtü'de Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
Chp'de Adaylık Depremi! Peş Peşe Çekildiler
Temizlik Yaparken İçinde 40 Bin Tl Olan Yastığı Eskidi Diye Çöpe Attı!
Arap Müşterisi, Türk Devini Mahkemeye Vererek İflasını İstedi
Genç Kadının Midesinden 735 Bin Dolarlık Kokain Çıkarıldı
Tpao, 8 Ayrı Noktada Petrol Arayacak
Genelevden Şampiyonluk Primi: Kupayı Kaldırırsanız Sınırsız Parti
Lebron'un 44 Sayı Attığı Maçta Seri Eşitlendi
Adı Milletvekilliği Listesinde Yer Almayan Şimşek'ten İlk Açıklama
İstanbullular Müjde! Bir Metro Hattı Daha Yıl Sonunda Tamamlanacak
Ak Parti Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu, Parti Toplantısına Lamborghini İle Geldi

PİYASALAR YANGIN YERİ! DOLAR VE EURO TARİHİ ZİRVEYİ YENİLEDİ


Piyasalar yangın yeri! Dolar ve euro tarihi zirveyi yeniledi
Tarih : 22 Mayıs 2018, 16:00
Puan Ver : Piyasalar Yangın Yeri! Dolar Ve Euro Tarihi Zirveyi Yeniledi(9/10)5

Para piyasasında hareketli bir gün yaşanıyor. Dolar endeksindeki gevşemeye rağmen dolar/TL'de tansiyon düşmedi ve dolar/TL'de zirve 4,65'in üzerine taşındı. Euro tarihi zirvesini 5,48'in üzerine çıkardı. Dün 4,60'tan geri gelen dolar kuru, sabah ilk işlemlerde 4,58 civarındaydı. Bir ara yönünü aşağı çeviren kurda düşüş 4,54 civarında son buldu ve yeniden yükselişe geçti. Öğle saatlerinde 4,59 civarında yatay seyreden kur bir anda 4,6227'ye kadar çıktı. Kur, saat 13:55'te 4,6180 seviyesinde yer aldı.

EURO BİR ZİRVE DAHA GÖRDÜ

Dün 5,4142 ile rekor kıran euro/TL ise bugün bir zirve daha gördü. 5.4620'ye kadar çıkan euro/TL aynı dakikalarda 5.4550 seviyesindeydi. Aynı dakikalarda dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 93,26'da yer alırken, euro/dolar paritesi 1,18'in hemen üzerinde bulunuyordu.

Bankacılar iç siyasi gelişmelerin ve küresel piyasaların yakından takip edildiğini TL'ye özgü artan baskı sonrası Merkez Bankası'nın olası adımlarının ve/veya açıklamalarının da yakından izlendiğini belirtiliyorlar.

BORSA POZİTİF SEYREDİYOR

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul ise, günün ilk yarısını bankacılık sektörü hisseleri öncülüğünde yüzde 0,83 yükselişle 103.102'den kapattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Piyasalar  Yangın  Yeri  Dolar  Ve  Euro  Tarihi  Zirveyi  Yeniledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER