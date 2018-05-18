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PİYASALAR HAREKETLENDİ! DOLAR VE EURO REKOR SEVİYEYE YAKLAŞTI


Piyasalar hareketlendi! Dolar ve euro rekor seviyeye yaklaştı
Tarih : 18 Mayıs 2018, 17:00
Puan Ver : Piyasalar Hareketlendi! Dolar Ve Euro Rekor Seviyeye Yaklaştı(7/10)3

Merkez Bankası'nın önceki günkü "Gerekli adımlar atılacaktır" açıklaması sonrası rekor düzeylerinden 8-10 kuruş gerileyen dövizler, yeniden zirveye yaklaştı. Haftanın son işlem gününde dolar 4.4927 liraya, euro 5.2983 liraya 6.0594 liraya kadar yükseldi.

MERKEZ BANKASININ AÇIKLAMASI SONRASI DÖVİZ DÜŞMÜŞTÜ

Merkez Bankası'ndan önceki gün yapılan açıklamada, "Piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edilmektedir. Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" denildi. Bu açıklamanın ardından dolar 4,40 lira seviyesine çekilmişti.

Perşembe gününü yüzde 0.28 düşüşle 101 bin 869 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi de (BİST100) haftanın son işlem gününde günlük yüzde 0.39 artışla 102 bin 270 puandan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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