PINAR ALTUĞ'A MUTLU EVLİLİĞİN SIRRINI VERDİ: KARŞILIKLI ANLAYIŞ
Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Yağmur bey sizinle sevişirken gözlerini kapatıyordur" şeklindeki yorumuyla gündeme gelen Pınar Altuğ, mutlu evliliğin sırrını verdi.
Evliliklerinin 10. yılını kutlayan Altuğ, "En zor zamanlarda eşim 'Benim seninle geçinmeye gönlüm var' der. Mutlu evliliğin sırrı karşılıklı anlayış" ifadesini kullandı.
"HER YERE BENİMLE BİRLİKTE GELDİ"
Hayatta yaptığım en güzel şey kızım Su diyen Pınar Altuğ, "Çocuğun gelişimi açısından 2 yaş çok önemlidir. Su, 2 yaşına gelinceye kadar onu yanımdan hiç ayırmadım. Nereye gittiysem set, toplantı her yere benimle birlikte geldi" dedi.
TAKİPÇİSİYLE DİYALOĞU OLAY OLMUŞTU
Bir takipçisi Pınar Altuğ'un eşiyle birlikte paylaştığı fotoğrafa "Yağmur bey sizinle sevişirken gözlerini kapatıyordur, çünkü bu tiple göz göze gelince insanın zevki gider" şeklinde yorum yapmıştı.
"SİZİN BANA BAKIP ZEVK ALMANIZ ACAYİP OLURDU"
Güzel oyuncu da bu yoruma tepkisiz kalmamış ve takipçisine şu cevabı vermişti: "Sizin bana bakıp zevk almanız bir acayip olurdu zaten, değil mi?"
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bahçeli'den Gazze Çıkışı: İsrail Sınırları Aştı, Trump Alnına Kara Leke Sürdü
- 1960'ta Kaçak Kazıda Çıkarılıp Satılmıştı! Abd'deki Zeugma Parçaları Türkiye'ye Getiriliyor
- Hayrete Düşüren Kare: Elektrik Direği Evin Köşesinden Geçiyor!
- Eski Cıa Başkanı Kudüs Katliamı İçin Trump'ı Suçladı
- Selahattin Demirtaş İçin Dilekçe Verildi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd Basını Yerden Yere Vurdu: Babasının Küçük Gulyabanisi
- Kapkaççıya Direnince Suratından Bıçaklandı, Halini Görenler Dondu Kaldı
- Çarşaflı Kadına Hakaret Eden Irkçı Abd'liye Kasiyer Kızdan Anlamlı Cevap
- Polis Memuru Veli, Okul Önünde Soygun Yapmaya Çalışan Silahlı Şüpheliyi Vurdu
- Elçilik Açılınca Netanyahu Övgü Yağdırdı: Dünyada Abd'den Daha İyi Bir Dostumuz Yok!
Bu Haberle İlgili Yorumlar