Evliliklerinin 10. yılını kutlayan Altuğ, "En zor zamanlarda eşim 'Benim seninle geçinmeye gönlüm var' der. Mutlu evliliğin sırrı karşılıklı anlayış" ifadesini kullandı.

"HER YERE BENİMLE BİRLİKTE GELDİ"

Hayatta yaptığım en güzel şey kızım Su diyen Pınar Altuğ, "Çocuğun gelişimi açısından 2 yaş çok önemlidir. Su, 2 yaşına gelinceye kadar onu yanımdan hiç ayırmadım. Nereye gittiysem set, toplantı her yere benimle birlikte geldi" dedi.

TAKİPÇİSİYLE DİYALOĞU OLAY OLMUŞTU

Bir takipçisi Pınar Altuğ'un eşiyle birlikte paylaştığı fotoğrafa "Yağmur bey sizinle sevişirken gözlerini kapatıyordur, çünkü bu tiple göz göze gelince insanın zevki gider" şeklinde yorum yapmıştı.

"SİZİN BANA BAKIP ZEVK ALMANIZ ACAYİP OLURDU"

Güzel oyuncu da bu yoruma tepkisiz kalmamış ve takipçisine şu cevabı vermişti: "Sizin bana bakıp zevk almanız bir acayip olurdu zaten, değil mi?"

Kaynak: haberinburada