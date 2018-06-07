PINAR ALTUĞ MERAL AKŞENER'LE SOHBET ETTİĞİ ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Oyuncu Pınar Altuğ, program çekimini yaptığı stüdyonun koridorlarında, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i görünce ayaküstü sohbet etti. Oyuncunun Akşener'li paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
Bir süredir Fox TV'de yemek programı sunan oyuncu Pınar Altuğ, sete verilen arada, o sırada bir başka stüdyoda çekimi olan Akşener'e rastladı.
AYAK ÜSTÜ SOHBET ETTİLER
Cumhurbaşkanı adaylarının konuk olduğu programa katılan İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'le karşılaşan Pınar Altuğ kısa bir süre olsa da ayak üstü kendisiyle sohbet etti.
39 BİN KİŞİ BEĞENDİ
O anlarda çekilmiş bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ yoruma açık bir şekilde paylaştığı fotoğrafına 39 bini aşan beğeni alırken bu kareye; "Çekim arası reklam arasına denk gelince" notunu düştü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç Açıklaması: Türkiye'nin Meşru Menfaatleri İçin Yol Bulmalıyız
- Tbmm'de Başlayan 24 Haziran Tadilatı Meclis Başkanı'nı Odasından Etti
- Cin Çıkarıyorum Diyerek Dolandırıclık Yapan Sahte Hoca Yakalandı
- Sen Benim Her Şeyimsin Filminin Setindeki Ölüme 6 Yıl Hapis İstemi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Bakanlığın Birleştirileceğini Açıkladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eski Sevgilisi İle Karşılaşan Genç, Önce Üniversiteli Kızı Sonra Kendini Vurdu
- Büyükbabasının Hayat Sigortasından 18 Bin Lira Çalıp Kız Arkadaşının Göğüs Silikonlarına Harcadı
- Abd'den Meme Kanseri Hastalarını Kemoterapiden Kurtaracak Buluş
- Brüksel'deki Hayat Kadınları Ölen Arkadaşları İçin Greve Gidiyor
- Abd'den Kritik Münbiç Açıklaması: Türkiye İle Münbiç Konusunda Ortak Karara Vardık
Bu Haberle İlgili Yorumlar