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PFDK SEVKLERİ AÇIKLADI! İŞTE ARDA TURAN'I BEKLEYEN TARİHİ CEZA


PFDK sevkleri açıkladı! İşte Arda Turan'ı bekleyen tarihi ceza
Tarih : 08 Mayıs 2018, 18:30
Puan Ver : Pfdk Sevkleri Açıkladı! İşte Arda Turan'ı Bekleyen Tarihi Ceza(7/10)3

PFDK sevkleri açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Arda Turan ve Mossoro, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce 08.05.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

"1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu JOSE MARCIO DA COSTA'nın 04.05.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" ve rakip takım oyuncusuna yönelik "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

ARDA TURAN

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu ARDA TURAN'ın aynı müsabakadaki müsabaka yardımcı hakemine yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka hakemine yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

TRABZONSPOR

2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 05.05.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu OKAY YOKUŞLU'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu TOMAS HUBOCAN'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 06.05.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BURSASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi FATİH YILDIZ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 07.05.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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