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PFDK, Akhisar maçı sonrası Fenerbahçe'ye cezayı kesti

PFDK, AKHİSAR MAÇI SONRASI FENERBAHÇE'YE CEZAYI KESTİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan taraftar olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye 45 bin TL para cezası kesti.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : Pfdk, Akhisar Maçı Sonrası Fenerbahçe'ye Cezayı Kesti(5/10)1

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Kupası finalinde yaşanan saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'ye 45 bin TL ceza verdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 10.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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