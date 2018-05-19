Aydın'da yaya, elinde ahşap merdivenle bariyerlerin üzerinden atlayarak karşıya geçerken aynı yerde bir motosikletlinin ise yaya üst geçidini kullanması ilginç görüntüler oluşmasına sebep oldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, geçen 15 Mayıs'ta elinde 6 basamaklı ahşap merdivenle bariyerlerin üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, yürekleri ağza getirdi.

YAYA KORKUTTU

Üst geçidi kullanmayıp, önce bulvarın hemen bitişiğindeki gidiş-dönüş olmak üzere 2 şeridi bulunan tali yoldaki, ardından da 4 şeritli ana yoldaki toplam 5 bariyerin üzerinden atlayarak zor da olsa yolun karşısına geçen yaya, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

MOTOSİKLETLİ ÜST GEÇİDİ KULLANDI

Bu sırada motosikletli başka bir kişinin yaya üst geçidini kullanması ise çevredekilerin şaşkına çevirdi. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Kaynak: haberinburada