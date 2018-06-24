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Peru Milli Takımında Farfan şoku! Yıldız oyuncu hastaneye kaldırıldı

PERU MİLLİ TAKIMINDA FARFAN ŞOKU! YILDIZ OYUNCU HASTANEYE KALDIRILDI

Dünya Kupası C Grubunda mücadele eden Peru Milli Takımının yıldız futbolcusu Jefferson Farfan, antrenman sırasında bilincini kaybetmesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 24 Haziran 2018, 00:30
Puan Ver : Peru Milli Takımında Farfan Şoku! Yıldız Oyuncu Hastaneye Kaldırıldı(9/10)5

Dünya Kupası C Grubu'nda oynadığı iki maçı da kaybederek gruptan çıkma şansını yitiren Peru Milli Takımı'nda bugün Jefferson Farfan şoku yaşandı.

TAKIM ARKADAŞIYLA ÇARPIŞAN FARFAN HASTANEYE KALDIRILDI

Takımın Moskova'daki Khimki Arena Stadyumu'nda yaptığı antrenman sırasında bir hava topu mücadelesinde takım arkadaşıyla çarpışan yıldız oyuncu bir anda yere yığıldı.

FARFAN'IN SON MAÇTA OYNAYIP OYNAMAYACAĞI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bilincini kaybettiği anlaşılan 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, derhal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şuuru yerine gelen ve müşahade altında tutulan Farfan'ın gruptaki son maç olan Avustralya karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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