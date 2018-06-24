PERU MİLLİ TAKIMINDA FARFAN ŞOKU! YILDIZ OYUNCU HASTANEYE KALDIRILDI
Dünya Kupası C Grubunda mücadele eden Peru Milli Takımının yıldız futbolcusu Jefferson Farfan, antrenman sırasında bilincini kaybetmesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Dünya Kupası C Grubu'nda oynadığı iki maçı da kaybederek gruptan çıkma şansını yitiren Peru Milli Takımı'nda bugün Jefferson Farfan şoku yaşandı.
TAKIM ARKADAŞIYLA ÇARPIŞAN FARFAN HASTANEYE KALDIRILDI
Takımın Moskova'daki Khimki Arena Stadyumu'nda yaptığı antrenman sırasında bir hava topu mücadelesinde takım arkadaşıyla çarpışan yıldız oyuncu bir anda yere yığıldı.
FARFAN'IN SON MAÇTA OYNAYIP OYNAMAYACAĞI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
Bilincini kaybettiği anlaşılan 33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, derhal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şuuru yerine gelen ve müşahade altında tutulan Farfan'ın gruptaki son maç olan Avustralya karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.
Fanatik
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Libya'da Kaçırılan Türk İşçilerden 233 Gün Sonra İyi Haber Geldi!
- Ali Koç, Chp Mitingine Ulaşım Desteği Sağladığı İddialarını Yalanladı
- İzmir'de Erdoğan'a Hakaret Eden 6 Şüpheli Tutuklandı
- Edirne'de Hortum Önüne Çıkan Her Şeyi Yerle Bir Etti!
- Pkk, Kandil'den Kaçıyor! Kontrol Noktaları Böyle Görüntülendi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
- Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
- Dünya Bu İddiayı Konuşuyor! Afrika'da İlaç Karşılığında Genç Kızlarla Cinsel İlişkiye Girdiler
- Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
Bu Haberle İlgili Yorumlar