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Peru, Dünya Kupasına galibiyetle veda etti

PERU, DÜNYA KUPASINA GALİBİYETLE VEDA ETTİ

Dünya Kupası C Grubunda üst tura yükselme şansı bulunan ve mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkan Avustralya, Peru'ya 2-0 mağlup oldu.

Tarih : 26 Haziran 2018, 19:40
Puan Ver : Peru, Dünya Kupasına Galibiyetle Veda Etti(5/10)1

Dünya Kupası C Grubunda Avustralya Peru'ya 2-0 mağlup oldu.

Maçta gol perdesini 18. dakikada Carillo muhteşem vuruşuyla açtı ve Peru'yu 1-0 öne geçirdi.

AVUSTRALYA KUPA'YA 1 PUANLA VEDA ETTİ

İkinci yarıda ise Peru'nun yıldız futbolcusu Guerrero skoru 2-0'a getiren golü attı.

Bu skorun ardından Peru 3 puanla Avustralya ise 1 puanla kupaya veda etti.

C Grubundan turlayanlar ise Danimarka ve Fransa oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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