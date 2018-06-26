Dünya Kupası C Grubunda üst tura yükselme şansı bulunan ve mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkan Avustralya, Peru'ya 2-0 mağlup oldu.

Dünya Kupası C Grubunda Avustralya Peru'ya 2-0 mağlup oldu.

Maçta gol perdesini 18. dakikada Carillo muhteşem vuruşuyla açtı ve Peru'yu 1-0 öne geçirdi.

AVUSTRALYA KUPA'YA 1 PUANLA VEDA ETTİ

İkinci yarıda ise Peru'nun yıldız futbolcusu Guerrero skoru 2-0'a getiren golü attı.

Bu skorun ardından Peru 3 puanla Avustralya ise 1 puanla kupaya veda etti.

C Grubundan turlayanlar ise Danimarka ve Fransa oldu.

Kaynak: haberinburada