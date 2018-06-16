PERU - DANİMARKA MAÇINDA HAKEM, ASİSTAN HAKEM SİSTEMİYLE PENALTI VERDİ
Dünya Kupasında Peru - Danimarka mücadelesini yöneten hakem önce penaltı pozisyonunu es geçti, daha sonra asistan hakem sistemiyle (VAR) penaltıya hükmetti.
Dünya Kupası elemelerinde Güney Amerika'dan turnuvaya katılan son takım olan Peru, 2018 Dünya Kupası C Grubu maçında Danimarka ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarının son dakikalarında Perulu futbolcu yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.
FUTBOLCULAR İTİRAZ ETTİ, HAKEM PENALTIYI VERDİ
Hakem, Video Yardımcı Hakem sistemini kullanarak pozisyonu tekrar izledi ve ardından penaltı kararına hükmetti. Topun başına geçen Cueva ise topu üstten auta gönderdi.
Kaynak: haberinburada
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