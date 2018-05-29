Pepe Ve Quaresma'lı Portekiz, Tunus İle 2-2 Berabere Kaldı
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Pepe ve Quaresma'lı Portekiz, Tunus İle 2-2 Berabere Kaldı

PEPE VE QUARESMA'LI PORTEKİZ, TUNUS İLE 2-2 BERABERE KALDI

Pepe ve Quaresma'lı Portekiz 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçta Tunus ile 2-2 berabere kaldı.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 01:30
Puan Ver : Pepe Ve Quaresma'lı Portekiz, Tunus İle 2-2 Berabere Kaldı(5/10)1

2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında oynanan maçlarda Portekiz ile Tunus 2-2 berabere kaldı, Fransa ise İrlanda Cumhuriyeti'ni 2-0 yendi.

SON AVRUPA ŞAMPİYONU PORTEKİZ, TUNUS'U AĞIRLADI

Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda mücadele edecek takımlardan son Avrupa şampiyonu Portekiz, Tunus'u Braga kentiyle aynı adı taşıyan statta konuk etti.

QUARESMA İLK GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

Beşiktaşlı Pepe ve Ricardo Quaresma'nın ilk 11'de sahaya çıktığı Portekiz Milli Takımı, Quaresma'nın ortasında Andre Silva'nın kafa vuruşuyla Portekiz 22. dakikada 1-0 öne geçti. Ardından Joao Mario'nun 34. dakikada attığı gollerle 2-0 öne geçti. Müsabaka, Tunuslu Anice Badri'nin 39. ve Fahreddin Ben Youssef'in 64. dakikadaki golleriyle 2-2 sonuçlandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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