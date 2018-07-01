PEPE, PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI TARİHİNE GEÇTİ!
Portekiz'in tecrübeli defans oyuncusu Pepe, Uruguay maçında attığı golle Portekiz Milli Takımının Dünya Kupasında gol atan en yaşlı futbolcusu oldu.
FIFA 2018 Dünya Kupası son 16 maçında Uruguay ile Portekiz karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Uruguay, Edinson Cavani'nin attığı gollerle 2-1 kazandı.
PORTEKİZ'İN GOLÜ PEPE'DEN GELDİ
Karşılaşma Uruguay'ın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, Portekiz Pepe ike eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın 55. dakikasında kullanılan kornere iyi yükselen Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Pepe, düzgün bir kafa vuruşuyla maçta eşitliği sağlamıştı.
DÜNYA KUPASINDA GOL ATAN EN YAŞLI PORTEKİZLİ FUTBOLCU PEPE!
Pepe attığı bu golle Portekiz Milli Takımı formasıyla Dünya Kupasında gol atan en yaşlı futbolcusu olarak adını tarihe yazdırdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Facebook'ta Skandallar Bitmiyor! Bilgileriniz Çalınmış Olabilir
- Aym, Chp'nin Ohal Kanunlarına İlişkin İptal Başvurularını Reddetti
- Malezyalılar Ülkenin Borcunu Ödemek İçin Para Topladı
- Alaatin Çakıcı Tarafından Tehdit Edilen Hakan Albayrak Sessizliğini Bozdu: Ne Yapacağımı Bilmiyorum
- Askeri Araç Şarampole Devrildi: 2 Asker Yaralandı
EKONOMİ HABERLERİ
- Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle Oldu
- Alibaba'dan Türk Alışveriş Sitesine Dev Yatırım
- Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Uyuşturucunun Etkisine Giren Milyarder, Nişanlısını Boğarak Öldükten Sonra Cesedine Tecavüz Etti
- Moskova'da Alarm, Havalimanının Bir Bölümü Kordona Alındı
- Evini Kiraya Verdi, Döndüğünde Gördüğü Manzara Karşısında Ağzı Açık Kaldı
- 2 Binden Fazla Asılsız İhbarda Bulunmaktan Suçlu Bulunan İsrailli Genç Cezasını Bekliyor
- Çin'de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
Bu Haberle İlgili Yorumlar