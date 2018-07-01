Portekiz'in tecrübeli defans oyuncusu Pepe, Uruguay maçında attığı golle Portekiz Milli Takımının Dünya Kupasında gol atan en yaşlı futbolcusu oldu.

FIFA 2018 Dünya Kupası son 16 maçında Uruguay ile Portekiz karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Uruguay, Edinson Cavani'nin attığı gollerle 2-1 kazandı.

PORTEKİZ'İN GOLÜ PEPE'DEN GELDİ

Karşılaşma Uruguay'ın 1-0 üstünlüğü ile devam ederken, Portekiz Pepe ike eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın 55. dakikasında kullanılan kornere iyi yükselen Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Pepe, düzgün bir kafa vuruşuyla maçta eşitliği sağlamıştı.

DÜNYA KUPASINDA GOL ATAN EN YAŞLI PORTEKİZLİ FUTBOLCU PEPE!

Pepe attığı bu golle Portekiz Milli Takımı formasıyla Dünya Kupasında gol atan en yaşlı futbolcusu olarak adını tarihe yazdırdı.

Kaynak: haberinburada