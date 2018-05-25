PENTAGON'UN BÜTÇE RAPORUNDA TÜRKİYE DETAYI: S-400 ALIMI TANSİYONU YÜKSELTİYOR
Pentagon bütçe raporunda, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının iki ülke arasındaki tansiyonu yükselttiği belirtildi.
ABD Temsilciler Meclisi, Ulusal Savunma Yetkilendirme yasası olarak bilinen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesine ilişkin yasa tasarısını 66'ya karşı 351 oyla kabul etti.
TASARI PENTAGON'A 709 MİLYAR DOLAR HARCAMA YETKİSİ VERİYOR
Tasarı, 2019 mali yılı için Pentagon'a 639,5 milyar doları temel bütçe, 69 milyar doları Denizaşırı Muhtemel Operasyonlar, 700 milyon doları da savunma amaçlı olmayan programlar için olmak üzere toplam 709,2 milyar dolar harcama yetkisi veriyor.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER ELE ALINDI
Tasarıda, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin son zamanlardaki durumuna dikkat çekilerek Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülke arasındaki tansiyonu yükselttiği belirtiliyor.
S-400 ALIMI İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İKİLİ ANLAŞMALARI ETKİYEBİLİR
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının ABD ile Türkiye arasındaki ortak silah sistemlerini geliştirmeyi negatif etkileyebileceği öne sürülen tasarıda, bu adımın NATO'daki ortak çalışabilirliği ve ABD ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmaları de etkileyebileceği savunuluyor.
TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNE DAİR KAPSAMLI BİR RAPOR HAZIRLANIYOR
Bu duruma karşı tasarının yasalaşmasından sonra 60 gün içerisinde Savunma Bakanının Dışişleri Bakanına danışarak Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere dair Kongre'nin ilgili komitelerine kapsamlı bir rapor sunması isteniyor.
ABD, İNCİRLİK DAHİL BÜTÜN FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRECEK
Tasarıda, söz konusu raporun ABD'nin Türkiye'deki diplomatik ve askeri varlığı ve İncirlik dahil ABD'nin ülkedeki tüm faaliyetlerinin değerlendirilmesini içermesi talep ediliyor.
ABD MENŞELİ SİLAHLARIN ALIMINA ETKİ EDEBİLİR
Raporda ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması durumunda bunun Türk Amerikan ilişkilerine etkisi ve Türkiye'nin de kullandığı ABD menşeli silahların bu alımdan nasıl etkileneceğinin değerlendirilmesi isteniyor.
Kaynak: haberinburada
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