PENTAGON AÇIKLADI! İŞTE ABD ORDUSUNUN ZAYIF NOKTASI
ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten, ABD ordusunun potansiyel düşmanlarına karşı gerekli kıtalar arası balistik füze savunma sistemine sahip olmadığını açıkladı.
ABD'de yayınlanan askeri stratejisi dergisi The National Interest'in (NI) haberine göre, ABD Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) Komutanı Orgeneral John Hyten, Rus ve Çin füzelerine karşı henüz fırlatılmadan önce mücadele sistemini geliştirmeleri gerektiğini söyledi. ABD'li komutan, potansiyel düşmanların ABD füze savunma sistemlerine karşı silah geliştirme konusunda çok başarılı olduğunu kaydetti.
"SADECE AKTİF FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNE YATIRIM YAPARSAK BAŞARILI OLAMAYIZ"
Hyten, "Füze sayısı ve vurma yetenekleri büyümeye devam ediyor, çünkü çok sayıda ülke çok sayıda füze elde ediyor ve özellikle ABD füze savunma sistemine karşı koymak için teknik potansiyellerini artırıyorlar" dedi.
Modern füzeden kaynaklanan tehlikenin, onları önleme yönündeki aktif çabaların artık yetersiz hale geldiği kadar büyük olduğunu belirten Hyten, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ABD'ye karşı koyacak ülke kalmadığını ama bugün diğer ülkelerin artan askeri potansiyelini göz ardı etmemeleri gerektiğini söyledi.
"SİSTEMİMİZİN TÜM SÜTUNLARINI GÜÇLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"
ABD'li komutan, "Sadece aktif füze savunma sistemlerine yatırım yaparsak başarılı olamayacağız. Bizim, füzeleri fırlatılmadan önce yenme yeteneği dahil sistemimizin tüm sütunlarının güçlendirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Haberde, halihazırda ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un gerçek balistik füze saldırılarını püskürmekten çok askeri başarılarını sunmayı bildiği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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