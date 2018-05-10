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Pazarın çatısı akınca esnaf soyunarak tepki gösterdi

PAZARIN ÇATISI AKINCA ESNAF SOYUNARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Adana'da şiddetli yağmur sonrası kapalı pazarın çatısı aktı. Esnaflardan biri sattığı ürünler zarar görünce, soyunup suyun altına girerek tepki gösterdi.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 14:30
Puan Ver : Pazarın Çatısı Akınca Esnaf Soyunarak Tepki Gösterdi(9/10)5

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmur nedeniyle çatısı akan Fatih Mahallesi'ndeki kapalı semt pazarının esnafından biri, iç çamaşırı kalana kadar soyunup, tepki gösterdi.

SOYUNARAK ÇATIDAN AKAN SUYUN ALTINA GİRDİ

İlçede öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağmurdan sonra çatısı akan kapalı pazarda esnaftan bazılarının sattığı ürünler zarar gördü. Bunun üzerine tezgahının üzerine yağmur suyu akan Adnan Kılıç, soyunarak çatıdan akan suyun altına girip tepki gösterdi.

TELEFONA KAYDEDİLDİ

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde esnaf, belediyenin çatıyı yaptırmasını istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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