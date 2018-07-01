İstanbul'da eşi ve çocuğuyla denize açılan talihsiz adam, teknenin su alması ile paniğe kapıldı. Denize atlayan genç adamın eşinden son isteği ''ip at bana'' oldu.

İstanbul'da eşi ve çocuğuyla denize açılan talihsiz adam, teknenin su alması ile paniğe kapıldı. Tekneyi tamir etmek için denize atlayan adam eşinin gözleri önünde suda kayboldu.

TEKNE SU ALINCA PANİĞE KAPILDI

Olay, Kartal sahilde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Kuloğlu ve eşi Tuğba Kuloğlu kendilerine ait 'Asel' isimli tekneyle denize açıldı. Yeni aldıkları teknenin bir süre sonra su almaya başlaması üzerine panikleyen Serkan Kuloğlu, denize atlayıp eşinden de halatı fırlatmasını istedi. Ancak halata tutunamayan Serkan Kuloğlu bir anda suda gözden kayboldu.

Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi ve sahil güvenlik ekipleri ile kıyı emniyeti ve deniz polisleri sevk edildi. Tuğba Kuloğlu ve küçük çocuğu deniz polisleri tarafından tekneden kurtarılarak sahile getirildi. Denizde kaybolan Serkan Kuloğlu'nun eşi ile olayı duyarak gelen annesi ve yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

SON SÖZÜ 'İP AT BANA' OLDU

Kuloğlu ailesinin bir yakını yaşananları, "Karısıyla adalara gidiyormuş, tekne su almış. Su alınca denize atlıyor kendisi nereden su aldığına bakmak için galiba. O arada sudan çıkamıyor. Karısına, 'ip at bana' diyor ancak tutamıyor. Can simidi atıyor, onu bile tutmaya fırsat kalmadan kaybolup gidiyor" sözleriyle anlattı.

Arama kurtarma ekipleri ve kıyı emniyetinin denizde kaybolan Serkan Kuloğlu'nu arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan olayın ardından deniz polisi, sahil güvenlik ve Denizden Arama Kurtarma (DAKSAR) ekiplerinin olay yerine gidişi kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: haberinburada