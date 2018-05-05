2,5 yaşındaki kızı Arya'nın kemoterapi tedavisinden dolayı hastaneyle mahkemelik olan Ceren Hindistan, kemoterapi öncesi saç tıraşı olan kızının videosunu paylaştı. Videoyu görenler ise gözyaşlarını tutamadı.

Ceren Hindistan'ın 2.5 yaşındaki kızı Arya'nın böbreğinde tümöre rastlanmıştı. Ünlü manken, kızının kemoterapi tedavisi sürecinde bir videosunu yayınladı.

"ANNECİM CAM ÇİZDİ"

Arya'nın saç tıraşı olurken videosunu paylaşan Hindistan, daha sonra Instagram'ın hikaye bölümünden, "Hiçbir zaman kızımın özelinin basında çıkmasını istemedim. Karnındaki izi gördüğünde 'anneciğim cam çizdi' diyecektim. Kanserliyim psikolojisiyle yaşamasın diye bu konuda çok hassasken bir kısmını paylaştırdınız bana. Kendimizi ispatlamak zorunda bırakanlar utansın. Rabbim herkesin evladına sabır versin" ifadelerini kullandı.

Ceren Hindistan'ın paylaşımını gören takipçileri mankenin son gönderisinin altına Arya için çok üzüldüklerini ve şifa dileklerini yazdı.

Kaynak: haberinburada