Fransız devi Environnement SA'nın CEO'su François Gourdon, şirketin 40. yılını kutlamak için grubun 600 çalışanının her birine yaklaşık 16 bin lira hediye etti.

Environnement SA şirketin CEO'su François Gourdon, çalışanlarına yaklaşık 2 milyon euro hediye ederek şirketin 40. yıldönümünü kutladı. Şirket 40 mum üflemek yerine, çalışanların her biri şirketten 40 hisse (yaklaşık 3 bin euro) aldı.

"ŞİRKETE AİT OLDUKLARINI HİSSETTİRMEK İÇİN"

Hava kalitesinin gözetiminde uzmanlaşmış uluslararası grup, Poissy şehrinde yaklaşık 180 kişiye iş veriyor. Çevre Bakanlığı eski mühendisi Gourdon yaptığı açıklamada, "Bu jesti, çalışanların şirkete ait olduklarını hissettirmek için yapıyorum. İş unvanı ve kıdemden bağımsız herkese aynı miktarı hediye ediyorum" ifadelerini kullandı.

2006 yılında borsaya giren "Environnement SA", 1 Temmuz'da ismini Envea olarak değiştirecek.

Kaynak: haberinburada