PATRONDAN ÇALIŞANLARA YIL DÖNÜMÜ HEDİYESİ! KİŞİ BAŞINA 16 BİN LİRA DAĞITTI
Fransız devi Environnement SA'nın CEO'su François Gourdon, şirketin 40. yılını kutlamak için grubun 600 çalışanının her birine yaklaşık 16 bin lira hediye etti.
Environnement SA şirketin CEO'su François Gourdon, çalışanlarına yaklaşık 2 milyon euro hediye ederek şirketin 40. yıldönümünü kutladı. Şirket 40 mum üflemek yerine, çalışanların her biri şirketten 40 hisse (yaklaşık 3 bin euro) aldı.
"ŞİRKETE AİT OLDUKLARINI HİSSETTİRMEK İÇİN"
Hava kalitesinin gözetiminde uzmanlaşmış uluslararası grup, Poissy şehrinde yaklaşık 180 kişiye iş veriyor. Çevre Bakanlığı eski mühendisi Gourdon yaptığı açıklamada, "Bu jesti, çalışanların şirkete ait olduklarını hissettirmek için yapıyorum. İş unvanı ve kıdemden bağımsız herkese aynı miktarı hediye ediyorum" ifadelerini kullandı.
2006 yılında borsaya giren "Environnement SA", 1 Temmuz'da ismini Envea olarak değiştirecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kanserden Bacağını Kaybeden Genç Kız 3. Kez Kansere Yakalandı
- Leyla'dan 15. Günde De Haber Çıkmayınca Ekipler Çok Yönteme Başvurdu
- Abd'de Gazete Binasına Saldıran Zanlının Kimliği Açıklandı
- İçişleri Bakanı Soylu, Çavuşoğlu'nun Yerine 2 Günlüğüne Dışişleri Bakanı Olmuş
- Abd'den Vatandaşlarına Terör Uyarısı: Türkiye'ye Gitmeyin
EKONOMİ HABERLERİ
- Alibaba'dan Türk Alışveriş Sitesine Dev Yatırım
- Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Evini Kiraya Verdi, Döndüğünde Gördüğü Manzara Karşısında Ağzı Açık Kaldı
- 2 Binden Fazla Asılsız İhbarda Bulunmaktan Suçlu Bulunan İsrailli Genç Cezasını Bekliyor
- Çin'de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
- Kanada'da 24 Eşi Ve 149 Çocuğu Olan 61 Yaşındaki Piskoposa, Çok Eşli Evlilik Yaptığı Gerekçesiyle Mahkeme 6 Ay Ev Hapsi Verdi
- Komşularıyla Arazi Anlaşmazlığı Yaşayan Hayırsız Evlat, Annesini Traktörün Önüne Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar