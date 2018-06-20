PATATES FİYATLARININ 2 HAFTAYA KADAR DÜŞMESİ BEKLENİYOR
Son günlerde fiyat artışıyla gündeme gelen patates fiyatlarının, yeni ürün hasadının başlamasıyla 2 haftaya kadar düşmesi bekleniyor.
Yılda yaklaşık 1,5 milyon ton patatesin saklanabildiği Kapadokya bölgesindeki kayadan oyma soğuk hava depolarında yeni sezon ürünü için hazırlık yapılıyor.
FİYATLAR HASADIN BAŞLAMASIYLA NORMALLEŞECEK
Sektör temsilcileri, düşük rekolte nedeniyle artan fiyatların temmuz ayı ortasında ülke genelinde hasadın başlamasıyla normalleşeceğini belirtiyor.
FİYAT ARTIŞININ KISA SÜRELİ OLDUĞU AÇIKLANDI
Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahar aylarında bazı yörelerde patates hasadı yapıldığını, rekoltenin düşük olması nedeniyle ürünün kilogramının tarladan 2,5-3 lira arasında satıldığını, fiyat artışının kısa süreli olduğunu kaydetti.
İKLİM KOŞULLARINDAN DOLAYI ÜRÜNDE VERİM DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANDI
Patateste "erken sezon" olarak adlandırılan nisan ayı sonu itibarıyla hasadın başladığını ifade eden Çelikbaş, iklim koşullarından olumsuz etkilenen üründe verim düşüklüğü yaşandığını dile getirdi.
"ARZ-TALEP DENGESİZLİĞİ NEDENİYLE YÜKSELEN FİYATLAR 2 HAFTAYA KADAR DÜŞECEKTİR"
Salih Çelikbaş, "Verimin düşük olmasından dolayı fiyatlarda hızlı bir yükseliş söz konusu ancak önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde çeşitli yörelerde yeni hasat başlayacak. Arz-talep dengesizliği nedeniyle yükselen fiyatlar 2 haftaya kadar düşecektir." dedi.
PATATESLERİN DEPOLARA KALDIRILMA İDDİALARINI REDDETTİ
Bu dönemde toplanan patatesin raf ömrünün de kısa olduğunu kaydeden Köybaşı, ürünün bölgedeki depolara kaldırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.
"BU DÖNEMDE HASAT EDİLEN PATATES UZUN ÖMÜRLÜ VE SAĞLIKLI DEĞİLDİR"
Ali Köybaşı, "Bu dönemde hasat edilen patates uzun ömürlü ve dayanıklı değildir. Uzun süre depolar da tutulması mümkün değil. Yaz döneminde tüketici de bilir ki patatesin bir hafta kadar bir ömrü olur. Kışın çuvalla alan üretici yazın birkaç kilo alıyor, çünkü raf ömrü bu dönem azdır." şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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