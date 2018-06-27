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Pascal Nouma'nın Şarkıcı Hacer Tülü'nün Hayatını Kaybettiği Mekandan 5 Dakika Önce Ayrılmış
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Pascal Nouma'nın Şarkıcı Hacer Tülü'nün Hayatını Kaybettiği Mekandan 5 Dakika Önce Ayrılmış

PASCAL NOUMA'NIN ŞARKICI HACER TÜLÜ'NÜN HAYATINI KAYBETTİĞİ MEKANDAN 5 DAKİKA ÖNCE AYRILMIŞ

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda şarkıcı Hacer Tülü hayatını kaybetti. Futbol yorumcusu Pascal Nouma'nın da yakın arkadaşı Tülü'nün vurulduğu mekandan 5 dakika önce ayrıldığı ortaya çıktı.

Tarih : 27 Haziran 2018, 11:30
Puan Ver : Pascal Nouma'nın Şarkıcı Hacer Tülü'nün Hayatını Kaybettiği Mekandan 5 Dakika Önce Ayrılmış(8/10)4

Bodrum'daki gece kulübü saldırısında şarkıcı Hacer Tülü ve Ali Ekber Sürensoy hayatını kaybetti. Cinayetin, İstanbul'dan başlayan bir hesaplaşma nedeniyle gerçekleştiği belirlendi. Şarkıcı Hacer Tülü ile arkadaş olduğu ve beraber bir süre oturdukları belirtilen Pascal Nouma'nın, saldırıdan 5 dakika önce kulüpten ayrıldığı öğrenildi.

PASCAL NOUMA MEKANDAN 5 DAKİKA ÖNCE AYRILDI

Cinayet sırasında Beşiktaşlı eski futbolcu Pascal Nouma'nın da gece kulübünde bulunduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre, Bodrum'da tatil yapan ve öldürülen şarkıcı Hacer Tülü ile arkadaş olduğu ve beraber bir süre oturdukları belirtilen Pascal Nouma'nın, saldırıdan 5 dakika önce kulüpten ayrıldığı ifade edildi. Olayla ilgili Emniyet'in yürüttüğü soruşturma derinleştirildi.

22 Haziran günü Bodrum'daki bir eğlence mekanında meydana geldi. 4 kişi, olayın yaşandığı gece Medusa isimli eğlence mekanına gitti. 2 ayrı silahla yakın mesafeden ateş etti. Korkunç olayda şarkıcı Hacer Tülü ve mekan sahibi Ali Ekber Sürensoy hayatını kaybetti

İSTANBUL'DA BAŞLAYAN KAVGA BODRUM'DA SON BULDU

Cinayetin ardından yaşanan husumet, bitmedi. İddiaya göre İstanbul Gazi Mahallesi'nde Sivas ve Siirtlilerden oluşan çetenin üyeleri hesaplaşmak için Bodrum'a gitti. Ali Ekber Sürensoy'un yanına yaklaşıp "Mehmet Ali Sürensoy sen misin?" dedi.

"Evet" cevabını aldıktan sonra silahlı saldırıyı gerçekleştirdi. Cinayet sırasında gece kulübünde bulunan şarkıcı Hacer Tülü de silah sesleri üzerine çığlık attığı için öldürüldüğü belirlendi. Saldırganların hedefleri arasında eski bir mafya babasının oğlunun da olduğu tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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