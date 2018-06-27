PASCAL NOUMA'NIN ŞARKICI HACER TÜLÜ'NÜN HAYATINI KAYBETTİĞİ MEKANDAN 5 DAKİKA ÖNCE AYRILMIŞ
Geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda şarkıcı Hacer Tülü hayatını kaybetti. Futbol yorumcusu Pascal Nouma'nın da yakın arkadaşı Tülü'nün vurulduğu mekandan 5 dakika önce ayrıldığı ortaya çıktı.
Bodrum'daki gece kulübü saldırısında şarkıcı Hacer Tülü ve Ali Ekber Sürensoy hayatını kaybetti. Cinayetin, İstanbul'dan başlayan bir hesaplaşma nedeniyle gerçekleştiği belirlendi. Şarkıcı Hacer Tülü ile arkadaş olduğu ve beraber bir süre oturdukları belirtilen Pascal Nouma'nın, saldırıdan 5 dakika önce kulüpten ayrıldığı öğrenildi.
PASCAL NOUMA MEKANDAN 5 DAKİKA ÖNCE AYRILDI
Cinayet sırasında Beşiktaşlı eski futbolcu Pascal Nouma'nın da gece kulübünde bulunduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre, Bodrum'da tatil yapan ve öldürülen şarkıcı Hacer Tülü ile arkadaş olduğu ve beraber bir süre oturdukları belirtilen Pascal Nouma'nın, saldırıdan 5 dakika önce kulüpten ayrıldığı ifade edildi. Olayla ilgili Emniyet'in yürüttüğü soruşturma derinleştirildi.
22 Haziran günü Bodrum'daki bir eğlence mekanında meydana geldi. 4 kişi, olayın yaşandığı gece Medusa isimli eğlence mekanına gitti. 2 ayrı silahla yakın mesafeden ateş etti. Korkunç olayda şarkıcı Hacer Tülü ve mekan sahibi Ali Ekber Sürensoy hayatını kaybetti
İSTANBUL'DA BAŞLAYAN KAVGA BODRUM'DA SON BULDU
Cinayetin ardından yaşanan husumet, bitmedi. İddiaya göre İstanbul Gazi Mahallesi'nde Sivas ve Siirtlilerden oluşan çetenin üyeleri hesaplaşmak için Bodrum'a gitti. Ali Ekber Sürensoy'un yanına yaklaşıp "Mehmet Ali Sürensoy sen misin?" dedi.
"Evet" cevabını aldıktan sonra silahlı saldırıyı gerçekleştirdi. Cinayet sırasında gece kulübünde bulunan şarkıcı Hacer Tülü de silah sesleri üzerine çığlık attığı için öldürüldüğü belirlendi. Saldırganların hedefleri arasında eski bir mafya babasının oğlunun da olduğu tespit edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Teröristlerin Katlettiği Bakkalın Son Paylaşımı Leyla Olmuş
- Selahattin Demirtaş, 24 Haziran Seçimleriyle İlgili Aihm'e Başvuruyor
- Genç Kadın, Aldatıldığını Kocasının Sırtındaki Sivilceden Anladı
- Düşen Eğitim Uçağı, Geleceğin Pilotlarını Yetiştiriyordu
- İlk Defa Ezan Dinleyen Hristiyan Youtuber Gözyaşlarına Hakim Olamadı
EKONOMİ HABERLERİ
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
- Türkiye'den Abd'ye Misilleme! Bazı Ürünlere Ek Vergi Getirildi
- Kuyumcular Uyardı! Yeni Evlilerin Kabusu Oldu
- Açlık Sınırı Bin 714 Lira, Yoksulluk Sınırı 5 Bin 584 Lira
SPOR HABERLERİ
- İzinsiz Antrenmana Çıkmayan Sosa, Son Fotoğrafıyla Çıldırttı
- Ali Koç'un Maaşınızda İndirim Yapın Çağrısına Bir Tek Volkan Demirel Karşılık Verdi
- Almanya Hocası Joachim Löw, Yine Burnunu Karıştırdı
- Fenerbahçe'de Ali Koç Yönetimi Kemer Sıkıyor
- Cüneyt Çakır'ın 'ronaldo' Hareketi Arjantin Maçına Damga Vurdu
DÜNYA HABERLERİ
- Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı
- Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar