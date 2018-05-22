Partiler Milletvekili Listelerini Ysk'ya Sundu! İşte Sıralı Tam Liste
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Partiler Milletvekili Listelerini YSK'ya Sundu! İşte Sıralı Tam Liste

PARTİLER MİLLETVEKİLİ LİSTELERİNİ YSK'YA SUNDU! İŞTE SIRALI TAM LİSTE

24 Haziran'da yapılacak seçimlere katılacak siyasi partiler listelerini Yüksek Seçim Kuruluna sundu. İlk kez ittifakların da girdiği seçimlerde siyasi partiler 600 koltuk için yarışacak.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Partiler Milletvekili Listelerini Ysk'ya Sundu! İşte Sıralı Tam Liste(5/10)1

24 Haziran'da yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Seçimleri için siyasi partiler listelerine son şekillerini verdi.

LİSTELER TESLİM EDİLDİ

Seçime katılacak olan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi listelerini YSK'ya sundu.

BTP SEÇİMLERE GİRMİYOR

Haydar Baş liderliğindeki Bağımsız Türkiye Partisi ise YSK'ya liste sunmayarak seçimlerden çekildi.

İKİ İTTİFAK VAR

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşanacak ve partiler seçime ittifakla girecek. Cumhur İttifakı'nda AK Parti, MHP ve BBP yer alırken Millet İttifakı'nda CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat bulunuyor.

İŞTE 24 HAZİRAN SEÇİMLERİNE GİRECEK PARTİLER VE MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ

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Kaynak: haberinburada



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