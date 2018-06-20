PARİS'TEKİ BANLİYÖ TRENİNDE DOĞAN BEBEK, 25 YIL BEDAVA SEYAHAT EDECEK
Fransa'da tren ulaşımını düzenleyen şirket, banliyö trenlerinden birinde doğan bebeğe 25 yaşına kadar tüm hatlarda ücretsiz ulaşım hakkı verdi.
Fransa'nın başkenti Paris ve çevresinde tren ulaşımını düzenleyen RATP şirketi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, RER A hattındaki seferlerinin birinin "trende beklenmedik biçimde bir bebeğin doğmasıyla" durdurulduğunu söyledi.
YOLCULARIN DA YARDIMIYLA DOĞDU
Bebeğin kompartmandaki diğer yolcuların ve acil ekiplerin yardımıyla Pazartesi günü yerel saatle 11: 40'da dünyaya geldiği açıklandı.
25 YAŞINA KADAR ÜCRETSİZ BİNEBİLECEK
Twitter mesajında, "A hattı yeni doğan bebeğin tüm RATP hatlarında 25 yaşında kadar ücretsiz yolculuk etme hakkı kazandığını memnuniyetle duyurur denildi".
Doğum sırasında hattaki tüm seferlerin çift yönlü olarak durdurulduğun ortaya çıktı.
DURUMLARI İYİ
RATP daha sonra "Bildiğimiz kadarıyla anne ve bebek iyi" açıklamasını yaptı. Paris Ulaşım Direktörü Valerie Pécresse de doğum sonrası anneye tebriklerini iletti.
Kaynak: haberinburada
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