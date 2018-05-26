PARİS HİLTON'DAN HAYRANLARINI HEYECANLADIRAN TÜRKİYE MESAJI
Antalya'da ünlü bir otelde gerçekleştirilecek olan showda podyuma çıkacak olan Paris Hilton, sosyal medya hesaplarından, "Merhaba Türkiye, görüşmek üzere, hepinizi seviyorum" mesajı paylaştı.
Antalya'da 7-12 Haziran tarihleri arasında ünlü bir otelde gerçekleştirilecek olan defilede Paris Hilton, baş manken olarak çıkacak. Podyumda yürüyecek olan Paris Hilton, önceki gün sosyal medya hesaplarından Türkçe, 'Merhaba Türkiye' diye başlayan bir mesaj paylaştı.
MERHABA TÜRKİYE
Özel tasarım bir görselle paylaştığı mesajına İngilizce devam eden Hilton, şu ifadeleri kullandı: "Merhaba Türkiye, 10 Haziran'da ki muuhteşem şovumda görüşmek üzere, hepinizi seviyorum" ifadelerini kullandı. Instagram hesabında yaklaşık 8 milyon 700 bin, Facebook hesabında ise 7 milyon 500 bin takipçisi bulunan Hilton'un mesajı, yoğun ilgi gördü, binlerce beğeni aldı.
TÜRK MANKENLER EŞLİK EDECEK
Düzenlenecek olan defilede Hilon'a, Çağla Şikel, Deniz Akkaya, Demet Şener, Şebnem Schaefer ve Özge Ulusoy eşlik edecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçeli Giuliano'ya Dünya Kupası Müjdesi!
- Milli Takımda Şok Sakatlık! Kadrodan Çıkarıldı
- Fenerbahçe'nin Eski Futbolcusu Milos Krasic, Polonya Ekibi Lechia Gdansk'tan Ayrıldı
- Mahkeme, Otobüs Şoförüyle Kavga Eden Burak Hakkında Kararını Verdi
- Tecrübeli Kaleci Sinan Bolat, A Milli Takım Aday Kadrosuna Davet Edildi
DÜNYA HABERLERİ
- Tarihi Zirveyi İptal Eden Trump Geri Adım Attı: Görüşmek İstiyoruz
- Nasa Duyurdu, İnsanoğlu 46 Yıl Sonra Ay'a Çıkacak!
- Eve Çağırdığı Tamirciye Tecavüz Etti, Tehdit Edip Gönderdi
- Yılan Zehri Anne Sütünden Geçti, Ana-Kız Hayatını Kaybetti
- Minibüs Şoförü Facebook'tan Canlı Yayındayken Kamyonla Çarpıştı: 9 Ölü
Bu Haberle İlgili Yorumlar