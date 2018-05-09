'PARAM BİTTİ' DEYİP ALDATILMA İDDİALARINA NOKTAYI KOYDU!
Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile "Yakışıklı değilim, param da bitti. Yanımda kaldığına göre beni seviyor." dedi.
Serdar Ortaç, eşi Chloe Loughnan ile evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
SAMİMİ İTİRAFLARDA BULUNDU
Haziran 2014'te kendisinden 22 yaş küçük Chloe Loughnan ile nikah masasına oturan Serdar Ortaç, evliliği hakkında samimi itiraflarda bulundu.
ALDATILMA HABERLERİNE SON NOKTAYI KOYDU
Chloe Loughnan, Instagram'a yüklediği fotoğraflar ile magazin gündeminden düşmüyor. Arap şeyhinin oğlu ile eşi tarafından aldatıldığı yönünde haberlere Serdar Ortaç son noktayı koymuştu.
APTAL DEĞİLİM, EŞİM İSTERSE BİRÇOK ADAM BULUR
Ortaç, marka danışmanı Selim Akar'a konuştu: "Aptal değilim. Eşim isterse birçok adam bulur. Yakışıklı değilim, param da bitti. Yanımda kaldığına göre beni seviyor."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar