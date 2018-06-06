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Para Karşılığı İlişkiye Giren Evli Adam, Aıds Kaptığını Öğrenince Otelden Şikayetçi Oldu
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Para Karşılığı İlişkiye Giren Evli Adam, AIDS Kaptığını Öğrenince Otelden Şikayetçi Oldu

PARA KARŞILIĞI İLİŞKİYE GİREN EVLİ ADAM, AIDS KAPTIĞINI ÖĞRENİNCE OTELDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Trabzon'da, evli bir adam dişi için gittiği hastanede AIDS virüslü olduğunu öğrendi. Savcılığa başvuran adam, virüsü, bir otelde para karşılığı birlikte olduğu kadından kaptığını söyleyerek otelden şikayetçi oldu.

Tarih : 06 Haziran 2018, 09:50
Puan Ver : Para Karşılığı İlişkiye Giren Evli Adam, Aıds Kaptığını Öğrenince Otelden Şikayetçi Oldu(6/10)2

Trabzon'da diş tedavisi için gittiği hastanede, AIDS virüslü olduğu tespit edilen Y.A, savcılığa başvurarak virüsü bir otelde birlikte olduğu "Özbek Bahar" adlı kadından kaptığını belirterek otelin sahibinden ve çalışanlarından şikâyetçi oldu. Savcılık 2025 yılına kadar geçerli olmak üzere 'daimi arama kararı' çıkardı. Özbek Bahar her yerde aranıyor.

OTELDE BİR KADINLA PARA KARŞILIĞINDA BİRLİKTE OLDU

37 yaşındaki, evli ve bir çocuklu Y.A'nın ifadesine göre, Y.A geçtiğimiz Ekim ayında Çömlekçi'de bir otele gitti. Otel çalışanı "Polisle sıkıntı olabilir, ismini kayıt yapmayalım'" diyerek Y.A'yı kayıtsız olarak otele aldı. Y.A, Otelde "Özbek Bahar" adlı bir kadınla, para karşılığı birlikte oldu.

DİŞ TEDAVİSİ İÇİN HASTANEYE GİTTİ, AIDS OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Y.A ifadesinde olayı şöyle anlattı: Birkaç hafta sonra dişlerimdeki bazı problemlerden dolayı KTÜ Farabi hastanesine gittim. Kan tahlili gerekiyordu. Kan verdikten sonra bana telefon geldi. Acilen enfeksiyon bölümüne gelmemi istediler. Hastaneye gittiğimde bana AIDS virüsü olduğunu söylediler. Hastalığın ne zaman bulaştığını tespit için eşimden de örnek alındı. Onda virüs çıkmadı.

"OTELDE BİRLİKTE OLDUĞUM KADINDAN BULAŞTI"

Y.A sözlerine şöyle devam etti: Bana bu virüs otelde birlikte olduğum Bahar adlı Özbek kadından bulaştı.Buna sebep olanlar ise AIDS'li kadını fuhuş için otelde çalıştıran İ., otel sahibi soyadını bilmediğim C. adlı kişi, onun oğlu B. ve otel çalışanı B. adlı kimselerdir. Bu insanlar, hiçbir doktor kontrolü yaptırmadan fuhuş için kadın çalıştırıyorlar. Bana hastalığın bulaşmasının sebebi bu kimselerdir. Sorduğumda da kaçamak cevap veriyorlar. Şikâyetçiyim.

"ÖZBEK BAHAR" İÇİN DAİMİ ARAMA KARARI ÇIKARILDI

Y.A'nın şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Şikâyet konusu otel basıldı. Otelin ruhsat sahibin 'fuhşa aracılık' suçundan cezaevinde olduğu belirlendi. Oteldeki kadınlar kontrol edildi. Y.A ile yüzleştirildi. Ancak "Özbek Bahar" bulunamadı. Savcılık Bahar'ın bulunması için 2025 yılına kadar geçerli olacak 'daimi arama kararı' çıkardı. Otel sahibi ve çalışanlar suçlamaları kabul etmedi. Polis her yerde Y.A'nın virüsü bulaştırdığını söylediği Bahar'ı arıyor.

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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