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Panama'yı dağıtan Harry Kane, gol krallığında zirveye çıktı

PANAMA'YI DAĞITAN HARRY KANE, GOL KRALLIĞINDA ZİRVEYE ÇIKTI

Dünya Kupasında Panama karşısında hat-trick yapan İngiliz forvet Harry Kane, toplam gol sayısını 5'e yükseltti ve Lukaku ile Ronaldo'yu geçti.

Tarih : 24 Haziran 2018, 17:50
Puan Ver : Panama'yı Dağıtan Harry Kane, Gol Krallığında Zirveye Çıktı(5/10)1

2018 Dünya Kupasında Harry Kane durdurulamıyor...

Tunus'u tek başına yıkan 24 yaşındaki İngiliz golcü, Panama karşısında da 2'si penaltıdan olmak üzere 3 gole imzasını koydu. Toplam gol sayısını 5'e yükselten Kane, gol krallığı yarışında 4'er gole sahip Lukaku (Belçika) ve Ronaldo'yu (Portekiz) geride bıraktı.

Golcü futbolcu 63. dakikada yerini Jamie Vardy'ye bıraktı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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