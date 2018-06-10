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Panama, Tarihinde İlk Kez Dünya Kupasına Katılacak

PANAMA, TARİHİNDE İLK KEZ DÜNYA KUPASINA KATILACAK

Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasına ilk kez katılma hakkı kazanan Panama, turnuvada sürpriz kovalayacak.

Tarih : 10 Haziran 2018, 16:00
Puan Ver : Panama, Tarihinde İlk Kez Dünya Kupasına Katılacak(7/10)3

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupasında mücadele edecek Panama Milli Takımı, turnuvaya ilk kez katılıyor.

Kupaya katılma mücadelesi 2014 yılında milli takımın başına getirilen 62 yaşındaki Kolombiyalı Hernan Dario Gomez yönetimindeki Panama, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerine 4. turdan başladı. Jamaika, Kosta Rika, Haiti'nin bulunduğu B Grubu'nda yer alan Panama, 6 karşılaşma sonunda 3 galibiyet ve bir beraberlik alarak 10 puanla grubu ikinci bitirdi ve 5. tura yükseldi.

10 MAÇTA 3 GALİBİYETLE DÜNYA KUPASINA GİTTİLER

Panama, altı takımın bir grupta mücadele ettiği 5. turda, Meksika, Kosta Rika, Honduras, ABD ve Trinidad-Tobago ile yarıştı. 10 maçtan üçer galibiyet ve mağlubiyetle ayrılan Panama, 13 puan toplayarak grubunu 3'üncü tamamladı ve tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.

Panama, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

4. tur

Jamaika-Panama: 0-2

Panama-Kosta Rika: 1-2

Haiti-Panama: 0-0

Panama-Haiti: 1-0

Panama-Jamaika: 2-0

Kosta Rika-Panama: 1-0

5. tur

Honduras-Panama: 0-1

Panama-Meksika: 0-0

Trinidad-Tobago - Panama: 1-0

Panama-ABD: 1-1

Kosta Rika-Panama: 0-0

Panama-Honduras: 2-2

Meksika-Panama: 1-0

Panama - Trinidad-Tobago: 3-0

ABD-Panama: 4-0

Panama-Kosta Rika: 2-1

KALEDE DİNAMO BÜKREŞLİ PENEDO VAR

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek Panama'nın kalesinde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımında forma giyen Jamie Penedo bulunuyor.

ABD Major Lig'de forma giyen 6 futbolcusu bulunan Panama'da Gent'te oynayan Jose Luis Rodriguez, Deportivo La Coruna forması giyen İsmael Diaz ve 37 yaşındaki forvet Blas Perez dikkati çekiyor.

Kadro şu şekilde:

Kaleci: Jose Calderon (Chorrillo), Jaime Penedo (Dinamo Bükreş), Alex Rodriguez (San Francisco)

Defans: Felipe Baloy (CSD Municipal), Harold Cummings (San Jose Earthquakes), Eric Davis (DAC Dunajska Streda), Fidel Escobar (New York Red Bulls), Adolfo Machado (Houston Dinamo), Michael Murillo (New York Red Bulls), Luis Ovalle (CD Olimpia), Roman Torres (Seattle Sounders)

Orta saha: Edgar Barcenas (Cafetaleros de Tapachula), Armando Cooper (Club Universidad de Chile), Anibal Godoy (San Jose Earthquakes), Gabriel Gomez (Bucaramanga), Valentin Pimentel (Plaza Amador), Alberto Quintero (Universitario de Lima), Jose Luis Rodriguez (Gent)

Forvet: Abdiel Arroyo (LD Alajuelense), İsmael Diaz (Deportivo La Coruna), Blas Perez (CSD Municipal), Luis Tejada (Sports Boys), Gabriel Torres (CD Huachipato)

MAÇ TAKVİMİ

18 Haziran (TSİ: 18.00): Belçika - Panama (Fisht Stadı - Soçi)

24 Haziran (TSİ: 15.00): İngiltere - Panama (Nizhny Novgorod Stadı - Nizhny Novgorod)

28 Haziran (TSİ: 21.00): Panama - Tunus (Mordovia Arena - Saransk)


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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