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Pakistan, ABD'ye meydan okudu: Tüm seçenekler masada!

PAKİSTAN, ABD'YE MEYDAN OKUDU: TÜM SEÇENEKLER MASADA!

Pakistan Dışişleri ve Savunma Bakanı Khurram Dastagir Han, Pakistan'ı gri listeye alan ABD'ye meydan okuyup "Tüm seçenekler masada!" dedi.

Tarih : 01 Haziran 2018, 22:50
Puan Ver : Pakistan, Abd'ye Meydan Okudu: Tüm Seçenekler Masada!(8/10)4

Pakistan Dışişleri ve Savunma Bakanı Khurram Dastagir Han, ABD ile Pakistan arasında yaşanan gerginliğe rağmen Pakistan'ın tüm iletişim, ulaşım ve ikmal hatlarını açık tuttuğunu belirterek, "Ancak şimdi tüm seçenekleri masada bulunduruyoruz." dedi.

Amerika'nın Sesi'ne (VOA) konuşan Han, Pakistan'ın, ABD'nin talebiyle terörizmi finanse eden ülkeler listesinde gri kategoriye alınmasına tepki gösterdi.

"BİR ADIM ÖTESİ KARA LİSTE"

Merkezi Paris'te bulunan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'nun (FATF), ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle Pakistan'ı terörü finanse eden ülkeler listesinde gri kategoriye aldığını söyleyen Han, bir adım ötesinin kara liste olduğunu belirterek, bu durumun Pakistan ekonomisine zarar verdiğini belirtti.

YENİ YILDA YARDIM ALMAMIŞLAR

Pakistan'ın 17 yıldır terörle mücadele için ABD'den mali destek aldığını da hatırlatan Han, ülke ekonomisine de katkısı olan bu yardımın yeni yılda alınamadığını söyledi.

"TÜM SEÇENEKLER MASADA!"

ABD'nin tutumuna karşı Pakistan'ın hangi adımları atacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Han, "Gergin ilişkilerimize rağmen Pakistan ABD için tüm iletişim, ulaşım ve ikmal hatlarını açık tuttu ancak şimdi tüm seçenekleri masada bulunduruyoruz. Görünen o ki ABD Pakistan'a karşı şiddet içermeyen bir cezalandırma yolu izliyor." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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