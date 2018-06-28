PADİŞAH TORUNU MÜJDAT GEZEN'E DAVA AÇTI
Ünlü tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen'e, Abdülhamithan'ın torunu olan Nilhan Osmanoğlu, Gezen'in kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açtı.
Geçtiğimiz yıl Şubat ayında özel bir televizyonda kanalında programa katılan Ünlü tiyatrocu Müjdat Gezen'e, Abdülhamithan'ın torunu olan Nilhan Osmanoğlu, şahsına hakaret ettiğini iddia ederek Gezen'e dava açtı. Müjdat Gezen ise savunmasında,söylediklerinde hakaret içerikli kelimelerin olmadığını dile getirdi.
HAKARET İÇERİKLİ SÖZLER SÖYLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Ünlü sanatçı Müjdat Gezen, geçtiğimiz yıl 2 Şubat günü özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programa katıldı. Programda 2. Abdulhamit'in torunu olan Nilhan Osmanoğlu ile ilgili bir konu konuşuldu. İddiaya göre Gezen, Osmanoğlu'nu hedef alarak, hakaret içerikli bir söz söyledi.
HAKKINDA DAVA AÇILDI
Osmanoğlu, hakkında söylenen sözler sonrası savcılığa başvurarak Gezen'den şikayetçi oldu. Osmanoğlu'nun şikayeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SEYİRCİNİN TEPKİSİNE GÖRE SÖZLER YANLIŞ ANLAŞILMIŞ OLABİLİR
Yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz günlerde Gezen'in ifadesine başvuruldu. Gezen, sözlerinin içeriğinde hakaret olarak değerlendirilebilecek hiçbir ima olmadığını, iddia edildiği gibi hakaret suçunu işlemediğini ileri sürerek "Konuşmanın akışı ve bütünü sırasında seyirci tepkisinin ardından böyle algılanmış olabilir" diye konuştu.
MÜJDAT GEZEN'İ AFFETMEDİ
Savcılık tarafından ikili arasındaki olayın uzlaşma kapsamında olduğu belirtilerek dosyaya uzlaştırmacı tevzi edildi. Fakat Osmanoğlu, Gezen'i affetmedi. Savcılık yürüttüğü soruşturma sonrası, Gezen hakkında hakaret suçundan dava açtı. 2.5 yıla kadar hapsi istenen Gezen, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak
Kaynak: haberinburada
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