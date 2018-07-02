ÖZEL TASARIM ÇORAPLARI GÖRÜNCE DAYANAMAYAN PELİN, CÜZDANINA SARILDI
Son yıllarda verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Pelin Öztekin, haftasonu Haydarpaşa Garı'nda düzenlenen festivale katılarak tasarım çoraplardan satın aldı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını duyuran oyuncu Pelin Öztekin, 31 Haziran-1 Temmuz arasında Haydarpaşa Tren Garı'nda düzenlenen Tasarım Ekspresi Festivali'ne katıldı.
TASARIM ÇORAPLARDAN ALDI
Sabah saatlerinde sevgilisi Berk Uguz ile vapur yolculuğundan sonra festivale gelen Öztekin, One Two Sock isimli markadan renkli çoraplar satın aldı.
"VAPURDA AŞK VAR"
Oyuncu sevgilisiyle sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından "Vapurda aşk var" notuyla paylaşmayı ihmal etmedi.
İşte Pelin Öztekin'in aldığı ve son zamanlarda oldukça popüler olan çoraplar...
Kaynak: haberinburada
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