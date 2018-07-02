Geceleri Telefonu Susmayan Leyla'nın Dedesi İsyan Etti
Yıldız Futbolcuya Şenol Güneş Fırçası: Buraya Gezmeye Mi Geldin
Eski F.Bahçeliyi G.Saray'a Önerdiler: İster Misiniz?
Fetö'nün Üst Düzey 4 Yöneticisi Yakalandı
Kayıp Üniversiteli Yusuf'un Cesedi Korkunç Halde Bulundu
Ünlü Gangster Helikopterle Cezaevinden Kaçtı
Atatürk'ün Afrin'deki Gizli Karargahı Bulundu
Özel Tasarım Çorapları Görünce Dayanamayan Pelin, Cüzdanına Sarıldı
'akşener, Erdoğan'ın Yardımcısı Olacak' İddiasına Ak Parti'den Cevap
Ünlüleri Dolandıran Çete Çökertildi, Aralarında Canan Karatay Da Var!
Alper'in Cenazesi Baba Ocağına Geldi, Annenin Feryadı Yürek Dağladı
Hayatının Aşkını Türkiye'de Bulan Jessica, Rize'ye Gelin Gitti
Denizde Kaybolan Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Esnaf, Bankta Oturup Uygunsuz Hareketler Yapan Sapığı Dakikalarca Dövdü
Dünkü Maçtan Sonra Tribünde Ağlamaya Başladı
Ab'den Abd'ye 294 Milyar Dolarlık Misilleme Uyarısı!
Beşiktaş'tan Ayrılmak İçin Dünyaları İstedi
Kaçırılmak İstenen Genç Kadını Öğretmen Kurtardı! Hikayesi Yürek Burktu
Uluslararası Göç Örgütü, Libya'da Hafta Sonu 200'den Fazla Sığınmacının Öldüğünü Duyurdu
Terörist İtiraf Etti: Siviller Çıkamasın Diye Yola Bomba Tuzakladık

Özel tasarım çorapları görünce dayanamayan Pelin, cüzdanına sarıldı

ÖZEL TASARIM ÇORAPLARI GÖRÜNCE DAYANAMAYAN PELİN, CÜZDANINA SARILDI

Son yıllarda verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncu Pelin Öztekin, haftasonu Haydarpaşa Garı'nda düzenlenen festivale katılarak tasarım çoraplardan satın aldı.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 14:40
Puan Ver : Özel Tasarım Çorapları Görünce Dayanamayan Pelin, Cüzdanına Sarıldı(6/10)2

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını duyuran oyuncu Pelin Öztekin, 31 Haziran-1 Temmuz arasında Haydarpaşa Tren Garı'nda düzenlenen Tasarım Ekspresi Festivali'ne katıldı.

TASARIM ÇORAPLARDAN ALDI

Sabah saatlerinde sevgilisi Berk Uguz ile vapur yolculuğundan sonra festivale gelen Öztekin, One Two Sock isimli markadan renkli çoraplar satın aldı.

"VAPURDA AŞK VAR"

Oyuncu sevgilisiyle sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından "Vapurda aşk var" notuyla paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte Pelin Öztekin'in aldığı ve son zamanlarda oldukça popüler olan çoraplar...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Özel  Tasarım  Çorapları  Görünce  Dayanamayan  Pelin  Cüzdanına  Sarıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER