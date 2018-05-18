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Ozan Tufan, Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmemesi için dua ediyor

OZAN TUFAN, AZİZ YILDIRIM'IN BAŞKAN SEÇİLMEMESİ İÇİN DUA EDİYOR

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, seçimlerden başkan çıkması halinde Ozan Tufan'ı kulüpten gönderecek.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 17:10
Puan Ver : Ozan Tufan, Aziz Yıldırım'ın Başkan Seçilmemesi İçin Dua Ediyor(9/10)5

Fenrbahçe'de 11. haftadan sonra kadro dışı kalan ve sürekli kilo alıp vermesiyle gündemden düşmeyen Ozan Tufan'la ilgili karar verildi.

Aykut Kocaman tarafından kadroda düşünülmeyen, disiplinsiz hareketleri ve kilo problemiyle sık sık sıkıntı yaşayan Ozan Tufan, ay sonunda yapılacak seçimlerde Aziz Yıldırım başkan seçilirse takımdan gönderilecek.

Kocaman'a ocak ayında yönetilen Ozan sorusuna kesin bir yanıt vermiş ve ayrılık sinyalini vermişti.

"OZAN'DAN ÇOK FAZLA FAYDALANMA İHTİMALİMİN OLMADIĞINI GÖRDÜM"

İşte Kocaman'ın o açıklamaları;

"İkinci yarıda takımı götürmek istediğim yerde Ozan ile bunu yapabilme ihtimalimin olmadığını gördüm. Dolayısıyla böyle karar verdik. Bu, oyuncuyu kötülemek, karalamak değil, Fenerbahçe'nin menfaatlerinde bir karar oldu. Böyle bir karar vererek, oyuncunun da işi uzatmadan kendisiyle ilgili bir karar almasına yardımcı olmak istedim. Oyun anlamında Ozan'dan çok daha fazla faydalanma ihtimalimin olmadığını gördüm." demişti.

BU SEZON 14 MAÇA ÇIKTI

Antrenör Hasan Özdemir yönetiminde çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe ile 14 resmi maça çıktı, 5 gole katkıda bulundu. Genç orta saha, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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