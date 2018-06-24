OYUNU KULLANAN CUMHURBAŞKANI ADAYI AKŞENER: HACI OLARAK GÖREVİMİ YAPTIM
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener oyunu, saat 10.30'da Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesinde kullandı. Akşener, "Bu seçimlerin hem hayırlı olmasını hem gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum. Müthiş bir heyecanım var. Bir hacı olarak gerekeni yaptım" dedi.
"SEÇMENİN HÜR İRADESİNİ YANSITMASINI DİLİYORUM"
Meral Akşener oy kullandıktan sonra çıkışta yaptığı açıklamada "Çok farklı seçime gittik, gidiyoruz. Hem partili cumhurbaşkanını hem milletvekili seçiyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. Demokrasilerde herşey tartışılabilir ama bir tek hür idaredeyle seçmenin verdiği yaptığı tercihin sandık sonuçlarına itiraz edemezsiniz. En önemli kelime de hür iradedir. Bu seçimlerin hem hayırlı olmasını hem gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum. Bu iradenin yansıması için elimizden geleni yapacağız. Allah hiçbirinizi utandırmasın" dedi.
"HACI OLARAK GÖREVİMİ YAPTIM"
Akşener gazetecilerin soruları üzerine "Hemen Ankara'ya gidiyoruz. Genel merkezde takip edeceğiz. Müthiş bir heyecanım var. Bir hacı olarak gerekeni yaptım" yanıtını verdi.
Kaynak: haberinburada
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