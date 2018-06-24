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Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Akşener'den ilk açıklama!

OY VERME İŞLEMİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN AKŞENER'DEN İLK AÇIKLAMA!

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Twitter üzerinden seçimle ilgili yaptığı açıklamada "Şimdi sıra oy sayımını güvence altına almada" dedi.

Tarih : 24 Haziran 2018, 19:00
Puan Ver : Oy Verme İşleminin Tamamlanmasının Ardından Akşener'den İlk Açıklama!(7/10)3

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Twitter üzerinden seçimle ilgili bir açıklamada bulundu. Akşener, "Şimdi sıra oy sayımını güvence altına almada" dedi.

"MÜŞAHİTLERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM"

Meral Akşener, seçimle ilgili yaptığı açıklamada, 'Sandıklara tüm engel ve zorluklara rağmen sahip çıkan tüm görevli ve müşahitlerimize yürekten teşekkür ederim" diye konuştu.

"ŞİMDİ SIRA OY SAYIMINI GÜVENCE ALTINA ALMADA"

Akşener, "Allah hepinizden razı olsun. Şimdi sıra oy sayımını güvence altına almada. Aynı ruh ve özveriyle çalışmaya devam, güneşin doğması yakın! Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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