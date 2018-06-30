Düzce'de yaşayan 20 yaşındaki Kübra H. internetten tanıştığı 28 yaşındaki Caner B.'nin yanına İstanbul'a geldi. Birlikte alkol alınca, şeker hastası olan Kübra H. komaya girdi. Caner B. kız arkadaşı bu haldeyken günübirlik ev kiraladı, sırtında yukarı taşıdı ve kızla cinsel ilişkiye girdi. Bir türlü kendine gelmediği için ertesi gün hastaneye götürdüğü Kübra H. hayatını kaybetti. Hakkında dava açılan Caner B., "Hastayken neye dayanarak bunu içti anlamış değilim. Kübra'nın rızası dışında hiçbir şey olmamıştır ve yaşanması da düşünülemez" diyerek kendisini savundu.

"ANNESİ BENİM İÇİN YAKIŞIKLI DAMADIM DEMİŞTİ"

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Caner B. avukatıyla katılırken, müşteki Canan Hıracı, Fikri Hıracı ve aile yakınları da duruşmada hazır bulundu. İfadesinde sosyal medya üzerinden tanışıp sevgili olduklarını anlatan sanık Caner B., "İlk buluşmamız Düzce'de oldu. Ailesi beni biliyordu. Annesine fotoğrafımı gösterdiğinde benim için 'Yakışıklı damadım' demişti. Düzce'de evinin önünde görüştük. Ailen kızmasın diye sorduğumda 'Hayır aşkım' demişti. Sonra kendisi otobüsle İstanbul'a yanıma geldi.

"ONA KENDİ İSTEDİĞİ ALKOLÜ ALDIK"

Yemeğe götürecektim, aç olmadığını, bir şeyler içmek istediğini söylemişti. Yeğenim İdris de yanımızdaydı, birlikte arabayla Gürpınar sahile indik, Kübra bira istemedi, ona kendi istediği alkolü aldık. Sahilde arabayla müzik açtık, eğlendik" dedi.

"BENİMLE BİRLİKTE OLMAK İSTEDİ"

Daha sonra otele geçtiklerini aktaran sanık Caner B., "Otel odasına geçtiğimizde sevişmek istedi, benimle daha sonra ise birlikte olduk. İkimiz de kıyafetlerimizi kendimiz çıkardık. Sabah uyandığımda Kübra horluyordu, ben de uyandırmak istemedim. Kübra'yı uyandırmak istedim, uyanmayınca yeğenimi aradım. Araçla hastaneye gittik.

"SABAHA KARŞI ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Kübra'yı boş bir sedyeye yatırdılar, ilgilenmediler. Çantasından çıkan ilaçları teslim ettim. Kan testi sonucuna göre hareket edeceklerini söylediler. Hasta bakıcı beni teselli etti, kameradan görebilirsiniz. 'Korkma bir şey olsa doktor seni böyle boş bırakmaz' dedi. Test sonuçlarını doktora götürünce acil yoğun bakım dedi. Dualarla uyanmasını beklerken ertesi gün sabaha karşı öldüğünü gördüm" dedi.

"KÜBRA'NIN RIZASI DIŞINDA BİR ŞEY OLMADI"

Savunmalarına devam eden sanık Caner B., "Whatsapp profiline bizim fotoğrafımızı koymuştu. Ciddi bir ilişkim evliliğe dair düşüncem vardı. Kendisi bana şeker hastası olduğunu söyleseydi ben kendisine ne alkol kullandırırdım ne de başka bir şey. Kendisi hastayken neye dayanarak bunu içti anlamış değilim. Ailemle ben mağdur oldum. Böyle bir iftirayla karşı karşıya kaldık. Tahliyemi ve beraatimi isterim. Kübra'nın rızası dışında hiçbir şey olmamıştır ve yaşanması da düşünülemez." dedi.

DOSYA EKSİKLERİNİN GİDERİLMESİ İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ



Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi. İddianamede ise, sanık Caner B. ile maktül arasında duygusal bir bağ bulunduğu, 2 haftalık süreçte telefonda ve yüz yüze görüştükleri, 22.12.2016 tarihinde maktülün İstanbul'a şüphelinin geldiği, araç içerisinde alkol almaya başladıkları, alkol aldıkları sahilden ayrılarak şüpheli Doğan B. ile buluştukları, hep birlikte günü birlik yer kiralamaya gittikleri anlatıldı. İddianamede Kübra H'nin baygın vaziyette araç içerisinde bulunduğu i idris ile Caner'in Kübra H. adına oda kiraladıkları, daha sonra dışarıya çıkarak Doğanay B. ile birlikte beyaz bir araçtan Kübra H.'yi baygın vaziyette indirdikleri, Caner B'nin Kübra Hıracı'yı sırtına alarak pansiyona soktuğu, Caner ile Kübra Hıracı'nın odada kaldıkları ve sabah saatlerinde İdris B'nin yeniden odaya gelerek Kübra Hıracı'yı sırtına alarak dışarı çıktığı, şüphelilerin birlikte maktulü hastaneye götürdükleri, hastaneden ise yapılan tüm tedaviye rağmen Kübra Hıracı'nın vefat ettiği yer aldı.

Kaynak: haberinburada