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Otomobilin Çarptığı 85 Yaşındaki Eski Rektör Hayatını Kaybetti

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 85 YAŞINDAKİ ESKİ REKTÖR HAYATINI KAYBETTİ

Eski Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Çevik'e karşıdan karşıya geçerken araba çarptı. 85 yaşındaki Çevik olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 22:20
Puan Ver : Otomobilin Çarptığı 85 Yaşındaki Eski Rektör Hayatını Kaybetti(8/10)4

Eski Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık Çevik, İzmir Karşıyaka'da yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

OTOMOBİL, 84 YAŞINDAKİ ÇEVİK'E ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, Alihan Altun'un kullandığı 35 KE 7730 plakalı otomobil, Caher Dudayev Bulvarı'nda, banka şubesinden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki Çevik'e çarptı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekibi, Namık Çevik'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çevik'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

9 YIL REKTÖRLÜK YAPTI

Dokuz Eylül Üniversitesinde 1987-1996 yılları arasında rektörlük yapan Prof. Dr. Çevik, 2004'den bu yana ise Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Kazanın ardından şoka giren otomobil sürücüsü Altun ise Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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