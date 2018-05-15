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Otomobili 100 Km Hızla Yan Koltuktan Kullanan Sürücüye Para Cezası

OTOMOBİLİ 100 KM HIZLA YAN KOLTUKTAN KULLANAN SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

Saatte 100 kilometre hızla kullandığı otomobilin yan koltuğuna geçen ve bu anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşan adam gözaltına alındı.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 15:40
Puan Ver : Otomobili 100 Km Hızla Yan Koltuktan Kullanan Sürücüye Para Cezası(8/10)4

Aksaray'da, otomobili yan koltuğa geçip, uzattığı ayağıyla gaz pedalına basarak, saatte 100 kilometre hızla kullanan ve bu anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Yusuf U. (30) gözaltına alındı. 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten hakkında soruşturma başlatılan ve 324 liralık idari para cezası uygulanan Yusuf U., pişman olduğunu söyledi.

YAN KOLTUKTAN ARABA SÜRDÜ

Olay, dün, otogar yakınındaki caddede meydana geldi. Yusuf O., otomobili yan koltuğa geçip, uzattığı ayağıyla gaz pedalına basarak, saatte 100 kilometre hızla kullandı. Zaman zaman 110 kilometre hıza çıkan Yusuf O.'nun bu anları, arka koltukta oturan arkadaşı Bahar L. (31) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıt sırasında, yan koltuktan araç kullandığını ve trafiğe açık yolda gittiğini belirten Yusuf O., "Şoförsüz araba gider mi? Şu an gördüğünüz gibi gidiyor.

VİDEO'YA ÇEKTİ

Trafiğe açık alandayız. Kesinlikle trafiğe kapalı alan değil; ama kesinlikle sizler denemeyin. Doğru bir şey değil. Sadece biz deniyoruz. Buradan şehir içine gireceğiz, hız denemelerimiz olacak. Ekrandan da kaç hız yaptığımıza bakacağız. Şu an şoför yok. Şoför, yan koltukta, yani ben. Şu an 100 kilometre hızda, 110 kilometre hızdayız; ama sizler denemeyin. Kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Özellikle gençlere tavsiye etmiyoruz" dedi.

324 LİRA PARA CEZASI

Yusuf O., otomobili yan koltuktan kullandığı sırada çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerine, sürücü Yusuf O. ile arkadaşı Bahar L.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Yusuf O., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına pişman olduğunu söyledi. Yusuf O. hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan soruşturma başlatıldığı ve 324 liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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