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Otomobilde Mahsur Kalan Bebeğe Annesi Camdan Çizgi Film İzletti
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Otomobilde mahsur kalan bebeğe annesi camdan çizgi film izletti

OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN BEBEĞE ANNESİ CAMDAN ÇİZGİ FİLM İZLETTİ

Bolu'da, kapıları kilitlenen otomobilde yarım saat mahsur kalan 1 yaşındaki bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anne, bebeğin korkmaması için bebeğe çizgi film izletti.

Tarih : 07 Haziran 2018, 22:10
Puan Ver : Otomobilde Mahsur Kalan Bebeğe Annesi Camdan Çizgi Film İzletti(10/10)6

Bolu'da, kapıları otomatik kilitlenen otomobilde yaklaşık yarım saat mahsur kalan 1 yaşındaki Ravza bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anne, bebeğin korkmaması için kurtarılıncaya kadar camdan cep telefonu ile çizgi film izletti.

ARACIN KAPILARI OTOMATİK OLARAK KİLİTLENDİ

Otomobilleri ile Borazanlar Mahallesi 404. Sokak üzerinde bulunan evlerinin önüne gelen ve ismi öğrenilemeyen aile, aracın içindeki eşyaları indirdikleri esnada otomobilin kapıları otomatik olarak kilitlendi.

İTFAİYE EKİPLERİ BEBEĞİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Aile, anahtarın otomobilin içinde kaldığını ve bebeklerinin de araçta mahsur kaldığını fark ederek itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, bebeğin kurtarılması için çalışma başlattı.

ANNESİ, BEBEĞİN KORKMAMASI İÇİN ÇİZGİ FİLM İZLETTİ

İtfaiye ekipleri çalışma yaptığı esnada, bebeğin annesi çocuğunun korkmaması için aracın camından cep telefonu ile çizgi film izlettirdi. Otomobilin arka kısmında bulunan küçük camı bantlayarak kıran itfaiye ekipleri, bebeği araçtan çıkardı.

"ARACIN CAMINI BİZDE KIRARDIK, NEDEN CAMI KIRDINIZ"

Bu esnada olay yerine gelen ve bebeğin dedesi olduğu öğrenilen kişi, itfaiye ekiplerine tepki göstererek, "Aracın camını biz de kırardık. Neden camı kırdınız" dedi. İtfaiye ekipleri, kendilerine tepki gösteren adamı sakinleştirerek, olayı anlatmak için çaba harcadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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