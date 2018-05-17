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Otomobil Şarampole Devrildi, Feci Kazada 4 Kardeşten 3'ü Can Verdi

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ, FECİ KAZADA 4 KARDEŞTEN 3'Ü CAN VERDİ

Çankırı'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kardeşten 3'ü öldü, biri ağır yaralandı.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 17:40
Puan Ver : Otomobil Şarampole Devrildi, Feci Kazada 4 Kardeşten 3'ü Can Verdi(5/10)1

Gümüşhane'den İstanbul'a giden Birol Altuntaş (28) idaresindeki 34 PF 0507 plakalı otomobil, Ilgaz-Çerkeş karayolunun Atkaracalar mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki ağabeyleri Erol (34) ve Engin Altuntaş (38) hayatını kaybetti.

KARDEŞLERDEN BİRİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ağır yaralanan sürücünün kardeşi Şenol Altuntaş (24), 112 Acil Servis ekibince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazeleri, Atkaracalar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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